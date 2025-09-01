Учения РФ 'Запад-2025': в Германии оценили, есть ли угроза наступления на страны НАТО

Германия пока не видит угрозы того, что запланированные российские военные учения "Запад-2025" могут стать прикрытием для нападения на страны НАТО. При этом силы НАТО будут оставаться в полной готовности, чтобы реагировать на любые угрозы, обеспечивая безопасность союзников.

Об этом пишет The Guardian. Глава Генштаба ФРГ Карстен Брейер сообщил, что на данный момент нет никаких признаков того, что Москва использует маневры для подготовки наступательной операции против союзников.

В то же время он подчеркнул, что немецкие войска и силы НАТО будут оставаться в высокой боевой готовности.

"У нас нет никаких признаков того, что под прикрытием учений ведется подготовка к нападению. Но мы будем наготове, не только немецкие войска, но и НАТО", – заявил Брейер.

По его словам, даже если угроза пока не подтверждается, Альянс постоянно следит за военной активностью России и готов оперативно реагировать на любые изменения ситуации, чтобы гарантировать безопасность территорий союзников и поддерживать стабильность на восточном фланге Европы.

Что известно об учениях "Запад-2025"

В начале августа в Беларуси началась активная фаза подготовки к совместным стратегическим учениям с Россией "Запад-2025". Первый эшелон с российскими военными и техникой уже прибыл на территорию страны.

Учения пройдут с 12 по 16 сентября и станут первыми масштабными маневрами с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Эти действия вызывают беспокойство как в Украине, так и среди партнеров по НАТО.

Маневры "Запад" всегда имели особое значение для России и Беларуси. Последний раз такие учения проходили в 2021-2022 годах, а уже в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, использовав территорию Беларуси как плацдарм для атаки. Именно под видом учений Россия накапливала войска у украинских границ.

Известно, что в Беларусь прибыло несколько сотен российских военных. Также туда активно перебрасывается военная техника.

Также стало известно, что в рамках учений "Запад-2025" военные РФ и РБ отработают планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник".

Украинская разведка и Госпогранслужба постоянно отслеживают ситуацию и возможное дальнейшее прибытие российских подразделений в Беларусь. Неделю назад пограничники сообщали, что пока нет признаков опасности нового российского вторжения из Беларуси.

В Литве тем временем ввели запрет на полеты в воздушном пространстве на границе с Беларусью. Такое решение было принято после инцидентов с российскими дронами и накануне российско-белорусских учений "Запад-2025".

Как сообщал OBOZ.UA, 31 августа в Беларуси начались военные учения Организации договора о коллективной безопасности, которые предусматривают отработку планирования применения ядерного оружия. В ОДКБ, кроме самой Беларуси, входят Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

