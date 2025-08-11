В Беларусь прибыло несколько сотен военных РФ на учения: в ГПСУ оценили, есть ли угроза для Украины

В Беларусь на проведение военных учений прибыли несколько сотен российских военных. Также туда активно перебрасывается военная техника.

На данный момент угроз для Украины нет. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время телемарафона.

Что известно

Он отметил, что точное количество российских военных определить сложно, но такие действия, вероятно, имеют целью сковать украинские силы на северной границе.

В то же время Демченко заверил, что сейчас количество военных РФ в Беларуси незначительно, и угрозы для Украины нет. Украинские военные не фиксируют формирования ударных группировок на белорусско-украинской границе.

"Учитывая те силы, которые есть по состоянию на сейчас – то это не та существенная угроза, которая может быть с территории Беларуси. К тому же, мы не отмечаем, что по направлению к нашей границе на территории Беларуси было сформировано или формировалось какое-то ударное формирование", – сказал он.

Спикер добавил, что украинская разведка и Госпогранслужба постоянно отслеживают ситуацию и возможное дальнейшее прибытие российских подразделений в Беларусь.

"Подразделения разведок МО и ГПСУ постоянно отслеживают дальнейшее возможное прибытие в Беларусь российских подразделений для того, чтобы понимать, какое количество они могут задействовать для совместных учений. Потому что это направление, как и раньше, для нас является угрожающим. Потому что во время этих учений нельзя исключать провокаций или нагнетания дальнейшей ситуации по безопасности для нашей страны", – резюмировал он.

Что предшествовало

На прошлой неделе в Беларуси началась активная фаза подготовки к совместным стратегическим учениям с Россией "Запад-2025". Первый эшелон с российскими военными и техникой тогда прибыл на территорию страны. Учения запланированы на сентябрь и станут первыми масштабными маневрами с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Эти действия вызывают беспокойство как в Украине, так и среди партнеров по НАТО.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин ранее объявил, что совместные с РФ учения "Запад-2025" переносятся от западных границ вглубь белорусской территории. Целью якобы является подтверждение "готовности к диалогу, компромиссам и снижению напряженности".

Как сообщал OBOZ.UA, глава СВР Украины Олег Иващенко на днях рассказал, что в 2022 году РФ давила на диктатора Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот вел страну в войну против Украины. Однако сами белорусы – и военные, и обычные люди – этого не хотят, а армия Беларуси пока не способна на масштабные боевые действия.

