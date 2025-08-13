На военных учениях в Беларуси Россия отработает применение ядерного оружия и 'Орешника' – Минобороны

Беларусь и Россия в сентябре проведут масштабные совместные учения "Запад-2025". Во время тренировок военные отработают планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник".

Такое заявление сделал министр обороны Беларуси Виктор Хренин после закрытого доклада Александру Лукашенко. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Что известно

По словам Хренина, моделирование ядерного сценария станет ключевым элементом учений и рассматривается как важная составляющая стратегического сдерживания. Министр подчеркнул, что в условиях "растущей милитаризации западных и северных границ" Беларусь должна быть готова к любому развитию событий.

"На учениях отработают планирование применения ядерного оружия. Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", - сказал Хренин.

Кроме этого, во время учений белорусские и российские военные отработают планирование применения комплекса "Орешник".

Учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября под руководством Генерального штаба вооруженных сил Беларуси. Их тема – "применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Что предшествовало

На прошлой неделе в Беларуси началась активная фаза подготовки к совместным стратегическим учениям с Россией "Запад-2025". Первый эшелон с российскими военными и техникой тогда прибыл на территорию страны. Учения запланированы на сентябрь и станут первыми масштабными маневрами с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Эти действия вызывают беспокойство как в Украине, так и среди партнеров по НАТО.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин ранее объявил, что совместные с РФ учения "Запад-2025" переносятся от западных границ вглубь белорусской территории. Целью якобы является подтверждение "готовности к диалогу, компромиссам и снижению напряженности".

Как сообщал OBOZ.UA, глава СВР Украины Олег Иващенко на днях рассказал, что в 2022 году РФ давила на диктатора Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот вел страну в войну против Украины. Однако сами белорусы – и военные, и обычные люди – этого не хотят, а армия Беларуси пока не способна на масштабные боевые действия.

