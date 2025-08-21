Литва закрыла воздушное пространство вдоль границы с Беларусью из-за военных учений

Литва ввела запрет на полеты в воздушном пространстве на границе с Беларусью. Такое решение было принято после инцидентов с российскими дронами и накануне российско-белорусских учений "Запад-2025".

Закрытие воздушного пространства будет действовать до 1 октября этого года, однако его могут продлить. Об этом пишет Delfi.lt.

Минобороны Литвы сообщило, что министр транспорта и коммуникаций установил временные воздушные границы недалеко от границы с Беларусью.

"Это было сделано с учетом ситуации с безопасностью и угрозами обществу, включая риск для гражданской авиации из-за нарушения воздушной границы беспилотниками, а также с учетом потребности в создании необходимых для Литовской армии условий для выполнения установленных законом задач по реагированию на такие и им подобные нарушения воздушной границы в мирное время. Запрет на полеты в этом месте будет действовать до 1 октября 2025 года", – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что запрет могут продлить, если угроза со стороны беспилотных летательных аппаратов, входящих в воздушное пространство Литвы, не уменьшится.

Напомним, за прошлый месяц было по меньшей мере два случая полетов дронов с белорусской территории в Литву.

28 июля в воздушном пространстве Литвы обнаружили неизвестный беспилотник, который залетел с территории Беларуси. Полет дрона удалось снять одному из жителей Вильнюса.

Почти через неделю после этого беспилотник был найден на полигоне Гайжюнай в Йонавском районе. Обнаружить его удалось во время проведения поиска с воздуха.

В Вооруженных силах Литвы сообщили, что найденный БПЛА является, вероятно, российским беспилотником-имитатором "Гербера", визуально похожим на иранский ударный дрон типа "Шахед".

Расследование установило, что российский дрон, который залетел в Литву 28 июля, был начинен взрывчаткой. Литве продолжается расследование из-за этого инцидента.

10 июля в Литве заявили, что на ее территории упал объект, похожий на беспилотник. Он нарушил воздушное пространство страны, залетев из Беларуси. Военно-воздушные силы страны переводили истребители НАТО в боевой режим.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 августа, вблизи Вильнюсского аэропорта заметила неизвестный беспилотник. Из-за этого на некоторое время остановили авиасообщение в столице Литвы. Службы аэропорта приняли дополнительные меры, было усилено патрулирование и мониторинг ситуации в небе.

