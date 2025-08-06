В Беларусь прибыл первый эшелон с военными РФ для учений 'Запад-2025': когда стартуют и есть ли угроза для Украины. Фото

В Беларуси началась активная фаза подготовки к совместным стратегическим учениям с Россией "Запад-2025". Первый эшелон с российскими военными и техникой уже прибыл на территорию страны.

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Учения запланированы на сентябрь и станут первыми масштабными маневрами с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Эти действия вызывают беспокойство как в Украине, так и среди партнеров по НАТО.

Российские войска в Беларуси

Так, в Беларуси торжественно встретили первый эшелон с российскими военными и техникой для подготовки к совместным стратегическим учениям "Запад-2025".

По словам заместителя командующего войсками Северо-Западного оперативного командования Беларуси полковника Павла Шебеко, в рамках учений планируется отработка новых тактик применения войск, основанных на опыте современных конфликтов.

Российские военнослужащие также подчеркнули важность нынешних учений в контексте войны РФ против Украины, назвав союз с Беларусью "ключевым для реагирования на современные угрозы".

Что известно об учениях "Запад"

Маневры "Запад" всегда имели особое значение для России и Беларуси. Последний раз такие учения проходили в 2021–2022 годах, а уже в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, использовав территорию Беларуси как плацдарм для атаки. Именно под видом учений Россия накапливала войска у украинских границ.

Теперь, в 2025 году, "Запад-2025" станут первыми масштабными маневрами в Беларуси после начала большой войны. Именно поэтому они вызывают беспокойство не только в Украине, но и в странах ЕС и НАТО.

Еще весной президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия может использовать учения как прикрытие для новой агрессии. В НАТО официально заявили, что "очень внимательно следят" за передвижениями российских войск.

Представляют ли учения "Запад-2025" реальную угрозу Украине

По состоянию на начало августа ситуация на беларуско-украинской границе остается стабильной. По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, на территории Беларуси отсутствуют какие-либо сформированные или формирующие ударные группировки, которые могли бы угрожать Украине.

В то же время Демченко отметил, что направление из Беларуси все равно остается потенциально угрожающим, поэтому украинские оборонительные силы продолжают укреплять границу. Он также отметил, что в активной фазе учений риски для Украины могут возрасти – прежде всего в виде провокаций.

Что предшествовало

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин ранее объявил, что совместные с РФ учения "Запад-2025" переносятся от западных границ вглубь беларуской территории. Целью якобы является подтверждение "готовности к диалогу, компромиссам и снижению напряженности".

Как сообщал OBOZ.UA, глава СВР Украины Олег Иващенко на днях рассказал, что в 2022 году РФ давила на диктатора Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот вовлек страну в войну против Украины. Однако сами белорусы – и военные, и обычные люди – этого не хотят, а армия Беларуси пока не способна на масштабные боевые действия.

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