В Беларуси стартовала серия масштабных военных учений: отработают 'планирование применения ядерного оружия'

31 августа в Беларуси начались военные учения Организации договора о коллективной безопасности, которые предусматривают отработку планирования применения ядерного оружия. В ОКДБ, кроме самой Беларуси, входят Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Что заявили в Минске

Министерство обороны РБ отчиталось, что тренировки начались в рамках трех программ: "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025". На открытии в Витебске присутствовал начальник генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко.

Он назвал эти маневры важнейшими для ОДКБ в плане оперативной и боевой подготовки.

В Минске подчеркнули, что по личному распоряжению командования военные учения были перенесены вглубь территории страны.

"Мы сознательно отодвинули учения от западных и южных границ, чтобы нас не обвиняли в различных инсинуациях и возможных провокациях", – сказал Муравейко.

Белорусский генерал-майор отметил, что применять ядерное оружие – "то, что, скажем так, несет угрозу всему миру и общей безопасности", – нельзя, но военные будут учиться "как это планировать".

Ранее сообщалось, что в тренировках в рамках Организации договора о коллективной безопасности примут участие более 2000 военных из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Всего будет задействовано 450 единиц вооружения и техники, в том числе девять самолетов и вертолетов и более 70 БПЛА.

"Планируется применять самые современные приемы и способы действий, которые нам дали опыты последних военных конфликтов", – похвастался Муравейко.

Учения ОДКБ проводятся дважды или трижды в год. В 2025-м, кроме Беларуси, запланированы маневры в Кыргызстане и Таджикистане – они пройдут в октябре.

Часть военнослужащих на открытии учений в Витебске в воскресенье отправили на концерт:

Как ранее писал OBOZ.UA, незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко 15 августа провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

