Три страны НАТО проведут военные учения на границе с Россией и Беларусью: что происходит

Литовские, польские и французские военные собираются на совместные военные учения Gallant Boar 2026 ("Галантный вепрь 2026", – OBOZ.UA). Учения начнутся уже на следующей неделе, 16 июня, и продлятся до 26 июня, а проводить их будут в так называемом Сувальском коридоре.

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Об этом сообщает литовский национальный вещатель LRT. Он отмечает, что вооруженные силы страны уже направили соответствующий контингент на учения, поэтому "на дорогах будет значительно больше военной техники".

В частности, со стороны Литвы в учениях примут участие бойцы Драгунского батальона имени Великого князя Литовского Бутигейдиса, который входит в состав пехотной бригады Žemaitija.

Что будет на учениях

В НАТО пока никак не прокомментировали совместную акцию трех стран. А по информации литовских военных, в рамках учений союзники "будут проводить совместные военные операции и укреплять оперативную совместимость".

Польский вещатель TVP уточняет, что военные Польши во время учений будут проверять свое новейшее оружие – гаубицы K9, и боеспособность боевых машин пехоты "Барсук".

Отдельный блок учений будет посвящен отработке навыков, необходимых для"обеспечения быстрой и эффективной защиты Сувальского коридора".

Почему это важно

"Сувальский коридор" – сугубо геополитический термин НАТО. Он обозначает территорию вокруг Сувалок, Августова и Сейна, которая одновременно соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Весь "коридор" имеет длину всего 100 км.

По мнению военных НАТО, этот регион потенциально – самая "горячая точка" в Европе, поскольку это одно из самых уязвимых мест для Альянса. Захват Сувальского коридора Россией может привести к изоляции стран Балтии от остального блока.

В прошлом году было объявлено о строительстве нового военного полигона вблизи коридора, как раз "для более быстрого реагирования" союзников.

Другие учения

Напомним, что в конце мая стартовали военные тактические учения "Северная звезда" с участием семи стран НАТО, а именно США, Польши, Великобритании, Франции, Италии, Финляндии и Венгрии. Они проходят на полигоне Вуосанка в Каяани, центральная Финляндия, – это всего в 30 км от финско-российской границы.

В течение нескольких месяцев 9000 военнослужащих будут проходить обучение в сложной местности Крайнего Севера, где зимой температура опускается до -20°C.

Также НАТО усиливает оборону острова Готланд в Балтийском море из-за роста угрозы со стороны России и опасений возможного нападения. В Альянсе считают остров одной из самых уязвимых и в то же время стратегически важнейших точек, которая играет ключевую роль в безопасности всего региона.

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