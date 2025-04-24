Сувалкский коридор: слабое место НАТО, которое Россия готова атаковать после войны в Украине

На фоне вероятного сокращения участия США в НАТО и уменьшения американского контингента в Европе западные медиа и военные эксперты вернулись к анализу угроз для Североатлантического альянса со стороны России. Одним из наиболее реальных сценариев вероятного конфликта снова рассматривается так называемый Сувалкский коридор – 65-километровый отрезок польско-литовской границы, являющийся кратчайшим расстоянием от Беларуси до эксклава, которым является Калининградская область Российской Федерации. Кроме того, этот отрезок территории – единственный сухопутный маршрут, соединяющий страны Балтии с территорией Европы.

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Таким образом, захват этого коридора одновременно выполняет две функции – отрезает Литву, Латвию и Эстонию от сухопутного сообщения, что в случае войны является критическим фактором, и одновременно прокладывает сухопутный маршрут в Калининград.

Литва укрепляет пограничную инфраструктуру Сувалкского коридора

Поэтому западная пресса сообщает о том, что Литва намерена модернизировать и укрепить второй маршрут через Сувалкский коридор.

"Эти дороги имеют решающее значение для нас с точки зрения безопасности и обороны. Они всегда были частью нашего военно-гражданского планирования как ключевые наземные маршруты для поддержки союзников во время кризиса", – сказал замминистра обороны Литвы Томас Годляускас.

В настоящее время через Литву проходят две основные дороги: одна из них идет из Каунаса в Литве в Варшаву и является частью военного коридора Via Baltica, а другая – это обычный маршрут между литовской столицей Вильнюсом и польским городом Августов. Поэтому Литва совместно с Польшей принимает меры по расширению своей военной инфраструктуры за пределы Via Baltica, которая является основным маршрутом переброски подкреплений союзников в страну путем модернизации дороги Вильнюс – Августов до стандартов двойного назначения для гражданских и военных нужд.

Кроме того, планируются новые меры по защите вдоль границ с Калининградом и Беларусью, такие как размещение элементов противодействия мобильности вблизи границ, контрольно-пропускных пунктов на дорогах и системы блокировки в виде цементных заграждений. Следовательно, для НАТО и стран Балтии обеспечение свободы передвижения войск и товаров двумя дорогами является приоритетом, более того – речь уже идет о борьбе с подменой и глушением GPS со стороны России.

Германия – главная страна, на которую ляжет ответственность за укрепление обороноспособности Балтийского региона

По мнению Эда Арнольда, эксперта отдела международной безопасности RUSI (Royal United Services Institute, Великобритания), можно ожидать от России попыток атаковать коридор уже с 2027 года. При этом он рекомендует Германии как ведущей стране ЕС, которой больше всего угрожает данный сценарий развития конфликта, не растягивать военные инвестиции на 10 лет, а позаботиться уже сейчас о максимальных запасах оружия и готовности его к реальному бою. Поэтому для производства выбирать нужно ту военную технику, оружие и снаряды, которые апробированы ВСУ и лучше всего себя зарекомендовали против российских войск. В частности, Арнольд настаивает, что Германия уже сегодня должна вкладывать максимум доступных средств в наращивание запасов рабочего оружия, боеприпасов, а главное – артиллерии, ракет Taurus, танков Leopard 2 A8 и бронемашин Boxer. Также системы ПВО IRIS-T и зенитный танк Gepard показали высокую эффективность в Украине, поэтому вся номенклатура должна стать приоритетом в производстве для немецкого ВПК.

Однако вполне можно согласиться с мнениями, высказанными на страницах нашего издания несколько раньше: для адекватной защиты Сувалкского коридора необходимо не только укрепление в рамках пограничного контроля, но и построение полноценного рубежа из фортификационных сооружений и минно-инженерных заграждений в стиле знаменитой "линии Маннергейма", с соответствующими полномочиями. При этом очевидно, что после провала "блицкрига" в Украине российская армия не готова воевать с НАТО полномасштабно – на всех фронтах и военных театрах, поэтому будет выбран небольшой локальный участок, где россияне снова будут пытаться молниеносно достичь целей, а затем легитимизировать это дипломатически с помощью ядерного шантажа.

До завершения военных действий в Украине воевать в Балтии для России будет проблематично

Поэтому, исходя из опыта войн, развязанных российским диктатором Владимиром Путиным, для этого он применит два уровня прикрытия – мотивационное и военное. Для первого он может выложить ультиматум о предоставлении сухопутного сообщения с Калининградом, угрожая силой в случае отказа. Военным прикрытием станет очередное проведение армейских учений на территории Беларуси. Очевидно также и то, что, пока российская армия воюет в Украине и имеет масштабные потери, организовать захват Сувалкского коридора почти невозможно – для этого потребуется несколько десятков тысяч личного состава с полным штатом техники, боеприпасов, мощным прикрытием ПВО и авиации. Именно поэтому европейские страны не спешат с мирными инициативами для Украины, понимая свою уязвимость и недостаточную готовность даже для локального конфликта с Россией.

Поэтому для Украины самым большим приоритетом остается остановка войны, сохранение независимости и суверенитета, послевоенное восстановление и укрепление собственной обороноспособности (Сил обороны и ВПК) для невозможности повторения агрессии со стороны РФ. Если Украина не станет членом НАТО, то военные действия за Сувалкский коридор будут проблемой самого Альянса. Украина сможет выразить обеспокоенность, выступить с осуждением ООН, оказать определенную гуманитарную помощь. Максимум – отправить военных инструкторов, передать несколько сотен дронов, а также на всякий случай поднимать самолеты в случае ракетных атак со стороны России. То есть действовать примерно так же, как действовало НАТО все время полномасштабной войны в Украине.