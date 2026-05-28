'Может произойти в любой момент': НАТО готовится отражать нападение России в Балтийском море

НАТО усиливает оборону острова Готланд в Балтийском море из-за роста угрозы со стороны России и опасения возможного нападения. В Альянсе считают остров одной из самых уязвимых и одновременно стратегически важных точек, которая играет ключевую роль в безопасности всего региона.

Об этом пишет Politico. Издание отмечает, что НАТО и Швеция готовятся к возможным сценариям российской агрессии, гибридных атак и даже прямого вторжения.

НАТО провело масштабные учения на Готланде

На прошлой неделе Швеция завершила скоординированные с НАТО военные учения на острове Готланд – первые после вступления страны в Альянс в 2024 году.

В маневрах приняли участие около 18 тысяч военных из 13 стран. Они отрабатывали сценарий возможного российского нападения на Готланд.

Во время учений союзники моделировали различные сценарии нападения РФ, в том числе попытку скрытой высадки российских войск с гражданского судна одновременно с подавлением связи и ударами беспилотников по системам ПВО.

"Российское нападение может стать в любой момент", – заявил главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Михаэль Классон прямо во время учений, когда военные маневрировали между бронетехникой.

Стратегическое значение Готланда

Остров расположен примерно в 300 километрах от российского анклава Калининград и фактически контролирует значительную часть Балтийского моря.

В шведском оборонном агентстве отмечают: тот, кто контролирует Готланд, может контролировать большинство процессов в регионе.

Остров неофициально называют "непотопляемым авианосцем", ведь истребители, которые базируются там, могут за считанные минуты достигать столиц стран Балтии.

В НАТО опасаются, что в случае захвата Готланда Россия могла бы разместить там свои системы ПВО, блокировать поставки союзников в страны Балтии и Финляндию, а также затруднить переброску войск Альянса.

В то же время контроль НАТО над Готландом перекроет Москве доступ к Балтийскому морю и позволит наносить удары по военным целям вглубь территории России.

Швеция возвращает войска на остров

После начала российской агрессии против Украины Швеция начала быстро восстанавливать военное присутствие на Готланде, отказавшись от политики сокращения армии после завершения "холодной войны".

Стокгольм уже вложил более 200 миллионов евро в модернизацию военной инфраструктуры острова, восстановление систем ПВО и перевооружение местного гарнизона.

Сейчас на Готланде находятся около 4,5 тысячи военных, а в течение года их количество должно вырасти еще минимум на тысячу.

Также остров планируют оснастить новыми системами ПВО средней дальности IRIS-T.

НАТО готовится и к гибридным атакам России

Кроме прямой военной угрозы, в НАТО фиксируют рост российской гибридной активности в регионе.

За последние полтора года на острове произошли диверсии на объектах водоснабжения, повреждения подводного оптоволоконного кабеля и многочисленные случаи радиопомех, которые влияли даже на работу самолетов и скорой помощи.

Аналитики считают, что Россия может использовать такие атаки для поиска слабых мест в системе обороны НАТО.

В НАТО обеспокоены сокращением роли США

Европейские союзники также обеспокоены уменьшением военной активности США в Европе.

Во время учений на Готланде американское участие оказалось меньше, чем планировалось ранее. Это связывают с политикой президента США Дональда Трампа по сокращению военного присутствия в Европе и пересмотру роли Вашингтона в НАТО.

Целью учений было проверить многонациональное сотрудничество. В маневрах приняли участие солдаты из Канады и Дании, британские снайперы, морские пехотинцы США и Норвегии, финские истребители F-18, а также голландские вертолеты Apache.

Учения на Готланде также продемонстрировали новую роль дронов в современной войне. Украинские военные, которые принимали участие в тренировках, смогли с помощью беспилотников несколько раз фактически "уничтожить" шведские бронетанковые подразделения во время отработки сценариев боя.

Шведские командиры признали, что НАТО нужно значительно активнее интегрировать дроны в военную подготовку.

В Альянсе отмечают, что опыт Украины в сфере беспилотников и адаптации к современной войне становится одним из ключевых факторов для укрепления обороны Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия может воспользоваться текущим периодом, чтобы проверить готовность НАТО к коллективной обороне. Речь идет о ближайших году-двух, пока США сосредоточены на внутренних процессах, а ЕС еще не достиг полной военной готовности. Об этом заявляют европейские политики и чиновники.

