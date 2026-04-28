"Третье серьезное покушение за два года": в Белом доме планируют пересмотреть меры безопасности для Трампа

После стрельбы в бальном зале отеля Washington Hilton спецслужбы США задумались над усилением мер безопасности. Инцидент, произошедший 25 апреля, выявил пробелы в охране президента Дональда Трампа и других американских высокопоставленных чиновников.

В понедельник, 27-го числа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что сорванное нападение на ужине с журналистами было "третьей крупной попыткой покушения" на Трампа. Об этом пишет Reuters.

Также Ливитт подтвердила, что руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз созывает встречу с чиновниками Министерства внутренней безопасности, Секретной службы США и оперативной группы Белого дома, чтобы "обеспечить безопасность президента".

В ситуации Ливитт обвинила жесткие политические споры. "Мы не должны жить в стране, где царит такой постоянный страх политического насилия", – сказала она.

Добавим, что этот брифинг был первым после того, как вечером в субботу, 25 апреля (время по Вашингтону), вооруженный 31-летний Коул Томас Аллен пытался открыть огонь по американским чиновникам. Злоумышленника оперативно задержали, прежде чем он успел войти в переполненный бальный зал, не позволив ему осуществить задуманное.

Что предшествовало

Президент США, комментируя инцидент, заявил, что это было покушение на него (хотя сам стрелок непосредственно о Трампе не упоминал и вместо этого заявлял, что был нацелен на членов его администрации). Об этом говорилось в "манифесте" Аллена, который он разослал своим родным перед тем, как отправиться в Washington Hilton.

Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш подтвердил, что эта версия является вероятной. По его словам, нападавший мог действовать с намерением атаковать именно представителей администрации.

Как писал OBOZ.UA:

– Медиа узнали, что Коул Томас Аллен является инженером-механиком, он разрабатывал видеоигры и работал в репетиторской фирме С2 Education в Торрансе (штат Калифорния). Два года назад он был "учителем месяца".

– В своем "манифесте" мужчина попросил прощения и объяснил, что "больше не готов позволять педофилу, насильнику и предателю пачкать мои руки своими преступлениями". Он сообщил, что будет пытаться минимизировать жертвы. Чиновников стрелок назвал приоритетными целями.

– После инцидента Трамп назвал нападавшего "неудачником-убийцей" и "одиноким волком". Обвинения в педофилии, изнасилованиях и измене республиканец принял на свой счет и взялся их опровергать.

