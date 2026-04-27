Блог | Расследование убийства моего отца блокируют: кому это выгодно?
Шановні Друзі, якщо зі мною щось трапиться. Це 100% буде повʼязано з розслідуванням вбивства Батька, яке я активне веду вже 13 років.
Державні інституції блокують мої дії повʼязані з розслідуванням. Держава саботує слідство і не допускає мене до ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Дають тільки те, що формує іх офіційну версію.
Виводять із під слідства вигодонабувачів від вбивства.
Кому це вигідно?
Просте і важливе питання.
Я продовжую своє розслідування.
Багато відповідей вже є, вони чекають на обʼєктивне розслідування.
Я йду за вами!
тарута, приготуватися до допитів!
На допиті тебе в Суді 2013 році, останнє моє висловлювання було таке: "ваша честь, у меня всё, но на самом деле много вопросов. Я думаю, ещё будет время…"
тарута: "да, пожалуйста, я думаю, что надо просто вместе встретиться и поговорить"
Разом Обовʼязково переможемо!