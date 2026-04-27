Шановні Друзі, якщо зі мною щось трапиться. Це 100% буде повʼязано з розслідуванням вбивства Батька, яке я активне веду вже 13 років.

Державні інституції блокують мої дії повʼязані з розслідуванням. Держава саботує слідство і не допускає мене до ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Дають тільки те, що формує іх офіційну версію.

Виводять із під слідства вигодонабувачів від вбивства.

Кому це вигідно?

Просте і важливе питання.

Я продовжую своє розслідування.

Багато відповідей вже є, вони чекають на обʼєктивне розслідування.

Я йду за вами!

тарута, приготуватися до допитів!

На допиті тебе в Суді 2013 році, останнє моє висловлювання було таке: "ваша честь, у меня всё, но на самом деле много вопросов. Я думаю, ещё будет время…"

тарута: "да, пожалуйста, я думаю, что надо просто вместе встретиться и поговорить"

Разом Обовʼязково переможемо!