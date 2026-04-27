'Больной человек': Трамп отверг обвинения в изнасиловании и педофилии, выдвинутые стрелком. Видео

Мужчина, совершивший стрельбу в отеле, где президент США Дональд Трамп ужинал с аккредитованными для работы в Белом доме журналистами, изложил свои мотивы в своеобразном манифесте. В частности, он заявил, что не готов позволить "насильнику, педофилу и предателю" и дальше пятнать его своими преступлениями.

Трамп обвинения воспринял на свой счет – и сразу же отверг, правда, только два из трех. Об этом он сказал в эфире CBS News в воскресенье.

Как Трамп прокомментировал обвинения стрелка

В распространенном медиа накануне "манифесте" стрелка, 31-летнего Кола Томаса Аллена, содержится его объяснение собственного поступка.

Аллен заявил, что вооружился и отправился в отель Washington Hilton, где при участии высшего руководства США во главе с Трампом проходил ужин с журналистами, потому что "больше не готов позволять педофилу, насильнику и предателю пачкать мои руки своими преступлениями".

Когда журналистка CBS News Нора О'Доннел спросила у Трампа, видел ли он этот "манифест" – тот ответил утвердительно, заявив, что знал, что собеседница процитирует написанное Алленом дословно, потому что она "ужасный человек".

Далее Трамп принялся опровергать обвинения, которые возникли, вероятно, после публикации части "файлов Эпштейна", осужденного за тяжкие сексуальные преступления американского финансиста, где много раз упоминается фамилия Трампа.

"Да, он (стрелок. – Ред.) это написал. Я... я не насильник. Я никого не насиловал", – заявил Трамп, тут же вызвав от интервьюера саркастическое "вы думаете, он имел в виду именно вас?".

Далее же президент США решил уточнить, что он также "не педофил".

"Я не педофил. Простите. Простите. Я не педофил. Вы читали эту чушь от какого-то больного человека? Меня связали со всеми... вещами, которые не имеют ко мне никакого отношения. Меня полностью оправдали. Ваши друзья по ту сторону тайны — это те, кто был связан, скажем, с Эпштейном или другими вещами. Но я сказал себе: "Знаете, я дам это интервью, и они, вероятно"... Я прочитал манифест. Знаете, он больной человек. Но вам должно быть стыдно за то, что вы это читаете, потому что я не такой", – сказал Трамп.

Когда журналистка попыталась привести еще одну цитату из "манифеста", президент США снова перешел к оскорблениям, назвав ее "позором"

К слову, третье обвинение стрелка, назвавшего Трампа "предателем", тот так и не опроверг.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, в разгар ужина корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton, произошла стрельба: гости в задней части бального зала, где проходило мероприятие, рассказывали, что слышали не менее десяти выстрелов до появления агентов Секретной службы.

Агенты эвакуировали Вэнса, Трампа, первую леди Меланию Трамп, госсекретаря Марко Рубио, спикера Палаты представителей Майка Джонсона, министра обороны Пита Хегсета, министра финансов Скотта Бессента и главу Агентства по охране окружающей среды Ли Зелдина.

Известно, что в результате стрельбы пострадал офицер Секретной службы.

Стрелка задержали. По данным The New York Post, им оказался 31-летний школьный учитель Коул Томас Аллен. мужчину госпитализировали.

Трамп, комментируя инцидент, заявил, что это было покушение на него (хотя сам стрелок о президенте США не упоминал, говорил, что был нацелен на членов его администрации). Также глава Белого дома сравнил себя с Авраамом Линкольном.

Уже вечером медиа обнародовали "манифест" стрелка, который он разослал своим родным перед тем, как открыл огонь, где Аллен, очевидно, пытался объяснить мотивы, вызвавшие у него желание убить представителей высшего руководства США и побудившие к действиям.

