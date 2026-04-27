На Черниговщине будут судить семейного врача из-за смерти 12-летнего ребенка: детали трагедии

На Черниговщине в суд передали дело в отношении семейного врача, которую подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. По данным следствия, ее действия могли привести к смерти 12-летнего ребенка.

Речь идет о случае, произошедшем летом 2025 года. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Что известно о деле

Руководитель Нежинской окружной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении врача из Нежинского района.

Ей инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего. Уголовное производство открыто по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в июне 2025 года врач осмотрела 12-летнего ребенка и установила диагноз острого инфекционного заболевания.

В то же время, как отмечается, она не учла полный объем анамнестических данных и неправильно оценила тяжесть состояния пациента.

Следствие считает, что несмотря на подозрение на тяжелую бактериальную инфекцию, врач не применила обязательный алгоритм действий.

В частности, она не направила ребенка на немедленную госпитализацию, которая предусмотрена в таких случаях, а выбрала тактику амбулаторного наблюдения.

Из-за отсутствия своевременного и надлежащего лечения состояние ребенка стремительно ухудшилось.

В результате развился инфекционно-токсический шок, который привел к смерти 12-летнего пациента.

Сейчас дело будет рассматривать суд, который должен установить все обстоятельства трагедии и принять соответствующее решение.

В случае доказательства вины врачу может грозить ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области в суд передали обвинительный акт в отношении врача-инфекциониста, действия которого привели к смерти 18-летнего курсанта. Парень умер после введения препаратов, на которые имел аллергию, о чем заранее предупреждал медика.

Ранее правоохранители Киева объявили о подозрении врачу-педиатру, по факту смерти 8-летней девочки в медучреждении. Трагедия произошла после того, как ребенку не оказали необходимую помощь из-за ошибочного диагноза.

