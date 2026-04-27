'Вызовы понятны': Зеленский заявил, что у Украины должна быть своя антибаллистическая система. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в конце 1524-го дня войны заявил о необходимости создания собственной антибаллистической системы. Глава государства также сообщил о сложностях с поставками противоракет.

Обращение Владимира Зеленского опубликовал Официальный канал Офиса Президента Украины в Telegram. В нем президент прямо отметил:"Мы активно ищем пути обеспечения антибаллистики и других средств ПВО против ракет".

Также он добавил, что "вызовы понятны: война в Иране значительно усложняет поставки противоракет".

Поиск решений

Зеленский подчеркнул, что ответственность за выполнение договоренностей с партнерами лежит сразу на нескольких направлениях.

"Персональная ответственность – и наших дипломатов, и военного командования по своей линии, и всех привлеченных чиновников – за выполнение тех обещаний, которые партнеры уже дали", – сказал он.

Он также упомянул о финансовой поддержке оборонных программ. По его словам, только за прошедшую неделю Украина получила три взноса в программу PURL от европейских стран.

"Я благодарен им за это", – отметил президент и добавил, что ожидает новые поступления уже в мае.

Ключевые детали

Президент подчеркнул, что Украина работает не только над получением помощи, но и над альтернативными решениями. "Работаем и по альтернативам", – сказал он. И уточнил, что речь идет о долгосрочной перспективе.

По словам Зеленского, стратегическая цель очевидна.

"Долгосрочно, стратегически у Украины должна быть своя антибаллистическая система: наша собственная или с теми партнерами – сильными партнерами, которые реально готовы работать и которые понимают, что это за вызов", – подчеркнул он.

О роли НРК

Президент сообщил, что во время заседания Ставки отдельное внимание уделили наземным роботизированным комплексам. "Это следующий большой шаг в защите нашего государства, который действительно влияет на ситуацию после того, как уже состоялся переход на дроны", – сказал он. По словам Зеленского, такие системы уже становятся неотъемлемой частью обороны, и "уже невозможно представить оборону без дронов и так же – НРК".

Он поблагодарил военных, разработчиков и волонтеров, которые занимаются внедрением этих технологий. Также подчеркнул, что производство должно расти. "Есть задача Министру обороны Украины и Генеральному штабу – как минимум 50 тысяч НРК на этот год", – заявил президент.

Международные договоренности

Отдельно на Ставке обсудили результаты сотрудничества с партнерами на разных направлениях. "Подробно сегодня разбирали итоги первых этапов договоренностей на Ближнем Востоке и в Заливе, также на Кавказе и в Евросоюзе", – отметил Зеленский. Он уточнил, что доклад по этому вопросу представил министр обороны Рустем Умеров.

Президент подчеркнул, что украинский опыт в сфере безопасности имеет значение для партнеров."Украинская экспертиза по безопасности чрезвычайно ценна. Главное, что это взаимная польза для наших государств – для Украины и для наших партнеров. Конкретные финансовые обязательства перед Украиной, и сейчас – поставки дизеля и другие наши энергетические договоренности, которые поддерживают Украину.", – сказал он.

Гарантии мира

Зеленский отметил важность поддержки Украины со стороны международных партнеров."Украина всегда выражает свою благодарность и всегда хорошо помнит, кто и как нас поддержал после начала этой войны", – сказал он. В то же время добавил, что союзники должны осознавать более широкий контекст этой войны.

Президент заявил, что действия России представляют угрозу не только для Украины. "Россия хочет нашу территорию, чтобы можно было захватывать территории также других. Если пройдет с одним государством, с одним соседом, то будет так же и с другими. Россия так и шла: кусок Молдовы, части Грузии, захват Крыма и оккупация Донецка, покорение Беларуси", – подчеркнул он.

По его словам, остановить это возможно только благодаря силе и принципиальной позиции партнеров, в частности США, стран "Семерки" и Европы. Он также отметил, что для достижения мира необходимы четкие гарантии – суверенитет и территориальная целостность Украины, гарантии безопасности, вступление в Евросоюз и восстановление государства после войны.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики ISW отметили, что примерно с марта этого года Силы обороны постоянно увеличивают дальность, объем и интенсивность своих ударных кампаний дальнего действия по российской нефтяной инфраструктуре и военным объектам в России и на оккупированных территориях Украины. Недавно под удар попал даже Челябинск, расположенный более чем в 1800 км от границы Украины.

