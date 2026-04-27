'Фиксируем существенное ухудшение показателей': Зеленский рассказал о влиянии 'дальнобойных санкций' на экономику РФ

Экономическая ситуация в России заметно ухудшается из-за украинских дальнобойных ударов по нефтеперерабатывающим и нефтеперевалочным объектам на территории страны-агрессора. ГУР и СВР фиксируют существенное ухудшение ключевых показателей российской экономики и значительные экспортные по тери агрессора после первого квартала 2026 года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего. Он отметил, что одним из главных вопросов стали доклады украинских разведок.

По словам Зеленского, представители Главного управления разведки и Службы внешней разведки доложили о состоянии экономики РФ после первого квартала года. По их данным, в России наблюдается существенное ухудшение экономических показателей, а также значительные потери в сфере экспорта.

Президент подчеркнул, что несмотря на попытки России использовать войну на Ближнем Востоке для стабилизации финансовой ситуации, это не дало ожидаемого результата агрессору.

Негативный результат для Кремля обеспечили украинские "дальнобойные санкции" – удары по российским нефтяным объектам, которые являются ключевыми источниками доходов РФ, в частности в экспортном секторе.

"Несмотря на попытки российского руководства использовать войну в Иране для исправления финансовой ситуации, реальные результаты для России негативные. В частности, наши дальнобойные санкции на это работают. Будем продолжать наше давление на агрессора", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, Украина наращивает интенсивность ударов по российской нефтяной инфраструктуре и военных объектах россиян. Украинские военные используют уязвимости перегруженной российской ПВО для поражения целей территории РФ – до Челябинска за почти 2 тыс. км от украинской границы.

Так, 26 апреля Генеральный штаб Украины отчитался, что украинские войска нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Ярославль. На заводе вспыхнул пожар.

Этот нефтеперерабатывающий завод способен перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и производит бензин, дизельное топливо и авиационное топливо.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики ISW отметили, что примерно с марта этого года Силы обороны постоянно увеличивают дальность, объем и интенсивность своих ударных кампаний дальнего действия по российской нефтяной инфраструктуре и военным объектам в России и на оккупированных территориях Украины. Недавно под удар попал даже Челябинск, расположенный более чем в 1800 км от границы Украины.

