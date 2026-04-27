Вблизи Ужгорода вторые сутки горит свалка: к тушению привлекли дополнительные силы ГСЧС. Фото

Вблизи Ужгорода уже вторые сутки тушат пожар на свалке. Спасатели вынуждены были привлечь дополнительные силы, а из-за сильного задымления жителям окрестных сел советуют не открывать окна.

Видео дня

Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Возгорание произошло вечером 26 апреля в селе Барвинок.

Пожар вспыхнул во второй половине дня на полигоне твердых бытовых отходов городского коммунального предприятия и огонь быстро начал распространяться по территории.

Спасатели вынуждены были привлечь дополнительные подразделения – помощь направили из Чопа и поселка Среднее. Ночью пожар удалось локализовать на площади около тысячи квадратных метров, однако ликвидация продолжается до сих пор.

На месте работают несколько бригад ГСЧС, которые продолжают тушить очаги тления. Такие пожары сложны из-за большого количества отходов и постоянного выделения дыма, что затрудняет работу.

Причины возгорания пока неизвестны – их устанавливают специалисты. Тем временем местных жителей просят быть осторожными из-за задымления, держать окна закрытыми и по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе, пока пожар полностью не ликвидируют.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!