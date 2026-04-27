Выступая на Совете законодателей в Санкт-Петербурге президент Путин, в ходе очередного сеанса политического гипноза, заявил, дескать "излишние барьеры тормозят развитие", потому зацикливаться на одних лишь запретах – "контрпродуктивно". Однако за маской либеральной риторики скрывается суровая реальность режима, который за последние два десятилетия не создал ничего, кроме этих самых запретительных барьеров.

Ироничность ситуации даже в чем-то пугает, ведь президент, при жизни которого слово "нельзя" стало главным государственным лозунгом, вдруг обеспокоился засильем ограничений. В жизни путинская модель власти строится исключительно на запретах.Свобода собраний, свобода слова, независимые СМИ, право на протест и даже право на частное мнение в соцсетях всё было последовательно зачищено.

Фраза Путина о том, что "Россия вечна", несет в себе глубоко личный подтекст. В сознании автократа интересы государства давно и неразрывно слились с его собственным выживанием. Ссылки на "преходящие явления"походят на попытку обесценить текущие катастрофические ошибки, от санкционной изоляции до демографического кризиса.

Правда в том, что под лозунгами о "вечной России" Путин хочет править до своей кончины. Обнуление сроков, зачистка оппозиционного поля и превращение выборов в "прозрачный", в переводе: "полностью контролируемый" ритуал направлены на одну цель: легитимацию пожизненной диктатуры. Для него "прочность политической системы" состоит в отсутствии конкуренции, а не реальной устойчивости политических институтов.

Особое внимание в путинском выступлении уделено "любви к Родине", которая якобы превыше всего. В современной России это понятие было приватизировано Кремлем и превращено в карательный инструмент. Сегодня режим Путина прикрывает "любовью к Родине" любые нарушения и преступления: от коррупции в гособоронзаказе до разрушения международного права.

Если ты согласен с линией партии тебя относят к патриотам. Если ты указываешь на ошибки власти, то ты предатель. Эта примитивная дихотомия позволяет оправдывать любые пытки в тюрьмах, фальсификации на избирательных участках и военные авантюры, выдавая их за "защиту интересов Родины" и "поддержание суверенитета".

Использование цитаты Солженицына и апелляция к "тяжелому бремени власти" чистый реверанс в сторону не самого консервативного электората. Но идеологически Путин всё чаще берет на вооружение тезисы реакционера Столыпина. Знаменитое "вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия" стало фундаментом для подавления любых гражданских свобод.

Столыпин пытался спасти монархию через сочетание жестких репрессий и ограниченных реформ. Путин идет отчасти тем же путем, полагая, что железная рука обеспечит порядок. Однако история показала: когда власть отказывается от диалога с обществом и заменяет его имитацией, она сама готовит почву для своего краха.

Заявления о том, что противники России "ошиблись и не понимают нас", звучат как самовнушение. История циклична, и запредельная концентрация власти в одних руках при полном подавлении обратной связи всегда ведет к одному итогу.

За фасадом "монолитного общества", о котором говорит Путин, зреет глухое недовольство. Чрезмерное давление в котле без клапана выпуска пара неизбежно приводит к взрыву. Учитывая нынешний разрыв между реальностью и кремлевскими отчетами, вероятно, Россию ждет революция, подобно той, что была в 1917 году. Тогда тоже казалось, что империя вечна, а самодержавие незыблемо, пока всё не рухнуло в одночасье под грузом собственных запретов и некомпетентности.

"Временные явления", о которых говорит президент, могут оказаться финальным актом его собственной эпохи. А Россия действительно останется, но уже без тех, кто пытался ею править вечно, ведь "путинская вечность" временна.