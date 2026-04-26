Стрельба в Вашингтоне не была покушением на Трампа? В генпрокуратуре США сказали, кто мог быть мишенью

Стрельба во время ужина корреспондентов Белого дома в Вашингтоне могла быть направлена не непосредственно против президента США Дональда Трампа...Мишенью могли быть и представители его администрации.

Сейчас обстоятельства инцидента еще расследуются. Об этом сообщил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш в эфире CNN.

Инцидент произошел во время ежегодного ужина корреспондентов в отеле Вашингтон Хилтон, где находились президент, вице-президент и другие высокопоставленные чиновники. Вооруженный мужчина прорвался через пункт безопасности и открыл огонь вблизи входа в бальный зал, что вызвало панику среди гостей.

Следствие уже установило, что нападавший мог действовать с намерением атаковать именно представителей администрации. В то же время правоохранители продолжают проверять, был ли президент основной целью, или же входил в более широкий перечень потенциальных жертв.

Подозреваемого, 31-летнего жителя Калифорнии, задержали на месте. Он был вооружен ружьем, пистолетом и ножами и успел произвести несколько выстрелов, прежде чем его обезвредили. Ему готовят сразу несколько обвинений.

В Белом доме инцидент назвали попыткой политического насилия. Пресс-секретарь Каролин Левитт заявила, что нападавший стремился убить президента и "как можно больше высокопоставленных чиновников". Один из сотрудников охраны получил ранение в грудь, но смог сразу обезвредить стрелка.

Напоминаем, что 31-летний Коул Аллен, который пытался совершить покушение, работал учителем и кроме этого, не доверял действующему главе Белого дома.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в субботу, 25 апреля, во время ужина корреспондентов Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Президента США Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп быстро вывели из зала сотрудники Секретной службы.

