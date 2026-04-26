Стрельбу на ужине с Трампом устроил учитель: появились фото

Стали известны подробности о личности стрелка, открывшего огонь на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, где присутствовал президент Дональд Трамп. Злоумышленником оказался 31-летний Коул Аллен из Калифорнии.

По сообщениям очевидцев, прозвучало от пяти до восьми залпов. Об этом сообщает New York Post.

Что произошло

Вечером 25 апреля торжественное мероприятие в отеле Washington Hilton было прервано звуками выстрелов. Секретная служба немедленно эвакуировала Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп из зала. В результате инцидента пострадал один офицер, пуля попала в бронежилет.

Подозреваемый был задержан на месте. Им оказался Коул Томас Аллен житель города Торранс, штат Калифорния. Согласно данным из его социальных сетей и подтверждениям от образовательных организаций, Аллен работал преподавателем и репетитором в центре C2 Education.

В сети уже появились фотографии мужчины, где он запечатлен с грамотой "Учитель месяца", которую получил в декабре 2024 года. Аллен является выпускником престижного Калифорнийского технологического института и имеет степень магистра в области компьютерных наук.

В 2014 году он проходил стажировку в NASA, где занимался разработкой моделей ИИ для картографирования планет.

Реакция Трампа

Выступая на экстренном брифинге после инцидента, Дональд Трамп назвал нападавшего "несостоявшимся убийцей" и "одиноким волком". Президент отметил мужество сотрудников Секретной службы и пообещал, что сорванный ужин будет проведен заново в течение ближайших 30 дней, но уже в более безопасной обстановке.

Следователи и агенты ФБР в данный момент проводят обыски в квартире Аллена в Калифорнии, чтобы установить мотивы нападения. На данный момент связи стрелка с какими-либо иностранными террористическими группами не обнаружено.

Как сообщал OBOZ.UA, в США задержали мужчину, который неоднократно угрожал убить президента Дональда Трампа. Во время спецоперации он вышел к агентам с мечом и отказывался сдаться.

