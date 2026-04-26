'Больше не готов терпеть педофила, насильника и предателя': вашингтонский стрелок обнародовал манифест, в котором объяснил свой мотив

Мужчина, который открыл стрельбу во время ужина корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, за несколько минут до атаки разослал членам семьи манифест с объяснением своих мотивов. Это произошло непосредственно перед инцидентом, когда он уже находился рядом с местом происшествия.

О деталях сообщили американские медиа, в частности The New York Post, со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В материалах указано, что родственник стрелка обратился в полицию после получения текста.

"Брат Аллена сообщил о манифесте в полицейское управление Нью-Лондона", – приводит издание слова чиновника.

Мотивы и извинения

В манифесте Коул Аллен назвал себя "дружественным федеральным убийцей" и заявил о намерении атаковать представителей администрации Дональда Трампа. Он написал, что "больше не готов позволять педофилу, насильнику и предателю запятнать мои руки своими преступлениями".

В тексте он также обратился к близким и коллегам с извинениями. "Я извиняюсь перед родителями... Я прошу прощения у своих коллег и студентов... Я не ожидаю прощения", – говорится в обращении. Аллен добавил, что, по его словам, воспользовался "первой реальной возможностью что-то сделать".

Иногда его текст выглядит противоречивым, но он четко описывает собственную логику. "Я гражданин Соединенных Штатов Америки. То, что делают мои представители, отражается на мне", – отметил он.

Цели и план действий

В манифесте подозреваемый очертил перечень потенциальных целей и правила действий во время нападения. Он написал, что чиновники администрации являются приоритетными целями, тогда как другие группы, в частности сотрудники отеля или гости, "вообще не являются целями".

Также Аллен утверждал, что будет пытаться минимизировать жертвы. "Чтобы минимизировать жертвы, я также буду использовать картечь вместо пуль", – отметил он. В то же время в тексте есть оговорка: он допускал применение силы против других людей "если бы это было абсолютно необходимо".

Отдельно он упомянул о силовых структурах. "Секретная служба: они являются целями только при необходимости", – написал он, добавляя, что надеется на нелетальные варианты поражения.

Напомним, что произошло

Напомним, в субботу, 25 апреля, во время ужина корреспондентов Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Очевидцы сообщили, что раздались выстрелы, а подозреваемого быстро задержали правоохранители.

По данным источников, мужчина не успел попасть в зал отеля Washington Hilton. Его взяли под стражу прямо на месте и вывели с территории мероприятия.

Нападающим оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. В 2017 году он окончил Калифорнийский технологический институт, получив инженерный диплом, а в 2025 году получил степень магистра по информатике. Он работал преподавателем и разработчиком игр, а недавно его отметили как "учителя месяца в округе Лос-Анджелес".

Как сообщал OBOZ.UA, в начале апреля в США задержали мужчину, который неоднократно угрожал убить президента Дональда Трампа. Во время спецоперации он вышел к агентам с мечом и отказывался сдаться.

