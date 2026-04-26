Вечером в субботу, 25 апреля, 31-летний Коул Аллен на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне пытался совершить покушение на президента США Дональда Трампа, который также находился на мероприятии. Выяснились факты, что он работал учителем и кроме этого, не доверял действующему главе Белого дома.

Об этом сообщает американский телеканал CBS. Как стало известно, два года назад Аллена признали "учителем месяца".

Кто такой Коул Аллен

Два источника вещателя в правоохранительных органах подтвердили, что Аллен работал в репетиторской фирме С2 Education в Торрансе (штат Калифорния). В декабре 2024 года он получил от компании награду "Учитель месяца".

До сих пор ли он там работает, неизвестно. В Объединенном городском школьном округе сообщили, что Аллен никогда в их округе не работал.

В то же время Калифорнийский технологический институт подтвердил, что Аллен закончил ВУЗ в 2017 году, но дополнительных подробностей не предоставил. В частности установлено, что после окончания учебы он работал инженером-механиком и разрабатывал видеоигры.

Им была создана и выложена в цифровой сервис Steam инди-видеоигра Bohrdom, в которой предлагается сыграть за электроны внутри атома. В отзывах на нее уже полно комментариев о покушении на главу Белого дома.

Также, по данным СМИ, Аллен пожертвовал 25 тысяч долларов на президентскую кампанию Камалы Харрис.

Что известно о покушении

Перед преступлением Аллен зарегистрировался как гость отеля Washington Hilton, где должен был выступать президент США. В половине девятого он отправился в сторону бального зала с дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. Там его остановила охрана, с которой и началась перестрелка.

Жертв в результате стычки не было, за исключением телохранителя, которому пуля попала в бронежилет. После инцидента, Дональд Трамп назвал нападавшего "неудачником-убийцей" и "одиноким волком". Президент отметил мужество сотрудников Секретной службы и пообещал, что сорванный ужин проведут заново в течение ближайших 30 дней, но уже в более безопасных условиях.

СМИ напоминают, что в этом же отеле ранее, в 1981 году было совершено покушение на экс-президента Рональда Рейгана, но тогда его стрелку удалось ранить бывшего американского лидера.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее секретная служба США ликвидировала мужчину в возрасте чуть за 20 лет, когда тот пытался проникнуть в резиденцию главы Белого дома в Мар-а-Лаго. По данным силовиков, он был вооружен дробовиком, и как сообщалось, имел в руке канистру.

