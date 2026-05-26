Трамп созывает экстренное совещание правительства США в загородной резиденции: чем он обеспокоен

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп созывает экстренное заседание кабинета министров, где планируется обсуждение ряда ключевых вопросов, в частности, по ситуации вокруг Ирана. Встреча президента США с членами правительства запланирована на среду, 27 мая, и состоится не в Вашингтоне, а в президентской резиденции Кэмп-Дэвид.

Видео дня

Об этом без подробностей официально сообщил Белый дом. В свою очередь американские вещатели узнали, что на встрече речь будет идти именно об Иране, и что на встречу вызваны все топ-чиновники, включая уволенного директора Национальной разведки.

Тема встречи

Ожидается, что в заседании примут участие все ключевые представители администрации, включая руководителей ведомств. Это будет уже 12-я встреча кабинета министров с момента избрания Трампа в январе 2025 года.

Главной темой обсуждения станет "обострение вокруг Ирана" и "переговорный процесс по возможному прекращению конфликта", цитируют американские вещатели свои источники. По их данным, в первую очередь будет обсуждаться перспектива потенциальной договоренности. В то же время "напряженность между сторонами остается высокой, а дискуссия происходит на фоне недавних ударов США по целям на территории юга Ирана", отмечают в масс-медиа.

Источники уточняют, что в Кэмп-Дэвид к президенту "присоединятся все члены кабинета министров, включая директора национальной разведки Тулси Габбард, которая уходит с должности".

О чем речь

Кэмп-Дэвид – загородная резиденция для президента США и его гостей. Расположена на малолесных холмах в 100 км к северо-западу от Вашингтона в горном парке Кетоктин в штате Мэриленд, недалеко от городка Термонт.

Официальная Кэмп-Дэвид – это "объект поддержки флота Термонт", то есть это военный объект. Весь его персонал комплектуется из служащих флота и морской пехоты. Кэмп-Дэвид закрыт для посетителей и охраняется как сугубо военный объект.

А в качестве загородной резиденции для президента объект используется для неформальных встреч высшего руководства страны. То есть, сообщая о такой встрече именно в Кэмп-Дэвид, у Трампа намекают, что речь идет не об ухудшении ситуации, иначе встреча проходила бы в так называемой "ситуационной комнате" Белого дома.

Что предшествовало

Сегодня военные США нанесли серию ударов по "иранским целям" в районе Ормузского пролива, несмотря на действующий режим прекращения огня. Американские военные отмечают, что их действия имели "оборонительный характер", а среди целей были места запуска ракет и иранские катера, которые якобы пытались установить мины в проливе.

Также известно, что Тегеран направил Вашингтону через Пакистан обновленноепредложение по урегулированию конфликта, в котором содержатся пункты о контроле над запасами обогащенного урана. Одним из ключевых пунктов новой инициативы является готовность Ирана передать России накопленный высокообогащенный уран в рамках потенциальной мирной сделки с США.

Однако в целом Трамп разочаровался темпами переговоров и уже обсудил с советниками дальнейшие действия в Иране. Президент США провел встречу с представителями национальной безопасности, и главной темой обсуждения стали дальнейшие шаги Вашингтона в военном конфликте с Ираном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!