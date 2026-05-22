Директор национальной разведки США Тулси Габбард объявила об отставке из администрации президента Дональда Трампа. Она объяснила свое решение необходимостью ухаживать за мужем, у которого диагностировали редкую форму рака костей.

Видео дня

Об этом сообщило BBC News. Отмечается, что Дональд Трамп уже назвал временного руководителя разведки.

Габбард покинет пост в конце июня

В пятницу, 22 мая, Тулси Габбард опубликовала в соцсети X письменное заявление об увольнении и сообщила, что будет оставаться на посту директора Национальной разведки США до 30 июня.

По словам Габбард, причиной отставки стала болезнь ее мужа Абрахама.

"В этот момент я вынуждена временно отойти от государственной службы, чтобы быть рядом с ним и всеми силами поддерживать его в этой борьбе", – говорится в заявлении.

Габбард поблагодарила Трампа

В своем обращении Тулси Габбард также поблагодарила Дональда Трампа за доверие и возможность возглавлять разведывательное ведомство в течение последних полутора лет.

Она заявила, что за время работы смогла достичь "значительного прогресса" в реформировании американской разведки.

"Мы обеспечили беспрецедентную прозрачность и вернули доверие к разведывательному сообществу", – отметила Габбард.

Она также пообещала обеспечить "плавный и продуманный" переход руководства в ведомстве.

Трамп уже назвал временного руководителя разведки

Президент США сообщил, что после отставки Габбард обязанности директора Национальной разведки будет исполнять ее заместитель Аарон Лукас.

Трамп похвалил работу Габбард и выразил поддержку ее семье.

"Тулси выполнила невероятную работу, и мы будем скучать по ней", – написал он в соцсети Truth Social.

Американский президент также подтвердил, что у мужа Габбард недавно обнаружили редкую форму рака костей.

"И она, что вполне понятно, хочет быть рядом с ним и помочь ему выздороветь", – написал Трамп

Отметим, что Тулси Габбард неоднократно сталкивалась с критикой и обвинениями в продвижении российских нарративов. Она выступала против военной помощи Киеву и антироссийских санкций, заявляла, что полномасштабного вторжения России можно было избежать, если бы США и НАТО учли требования Путина о нерасширении альянса.

Также Габбард отличилась заявлениями о наличии в Украине американских биологических лабораторий. Она распространяла теории заговоров и пророссийские нарративы о войне в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, Тулси Хаббард заявляла, что Россия не заинтересована в расширении войны до прямого противостояния с Североатлантическим Альянсом. По ее словам, информация о нападении РФ на страны НАТО является ложью и пропагандой, ведь страна-агрессор не может одолеть Украину.

