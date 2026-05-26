США поразили иранские катера и ракетную установку в районе Ормузского пролива: говорят об "оборонительных ударах"

США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, несмотря на режим прекращения огня. Отмечается, что такие действия имели оборонительный характер и на данный момент уже прекратились.

Об этом написала журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети Х. Среди целей были места запуска ракет и иранские катера, которые пытались установить мины.

Корреспондентка Дженнифер Гриффин, ссылаясь на чиновника США, отметила, что американские военные уничтожили два судна Корпуса стражей Исламской революции, которые пытались заминировать Ормузский пролив, а также нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу в иранском порту Бандар-Аббас. ЗРК, как отмечается, был нацелен на американские военные самолеты.

"Американские военные утверждают, что отреагировали, когда увидели 2 катера КСИР, устанавливающие мины, а затем также когда ракетный комплекс ЗРК был направлен на их военные самолеты", – написала она.

Гриффин также сообщила, что в настоящее время удары прекращены.

Перед этим она также написала слова собеседника Центрального командования США капитана Тима Хокинса телеканалу Fox News об ударах самообороны со стороны американских войск по объектам на юге Ирана: "Сегодня американские войска нанесли удары самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наши войска от угроз, исходящих со стороны иранских сил. Среди целей были ракетные пусковые установки и иранские катера, которые пытались установить мины".

Что известно о потенциальном мирном соглашении между США и Ираном

Тегеран направил Вашингтону через Пакистан обновленное предложение по урегулированию конфликта, в котором содержатся пункты о контроле над запасами обогащенного урана. Одним из ключевых пунктов новой инициативы является готовность Ирана передать России накопленный высокообогащенный уран в рамках потенциальной мирной сделки с США.

По информации источников, иранская сторона согласилась на долгосрочное замораживание своей ядерной программы вместо полного демонтажа ее инфраструктуры. В этом контексте условием Тегерана стала транспортировка около 400 килограммов высокообогащенного урана именно в Россию, а не в Соединенные Штаты, как того могли ожидать в Вашингтоне.

Помимо ядерной компоненты, скорректированный документ, который пакистанские посредники передали американской стороне, содержит ряд других стратегических предложений и уступок.

Иранский режим запрашивает многоэтапное соглашение с международными гарантиями и политическими формулировками, позволяющими Тегерану "сохранить лицо". Также предлагается поэтапное и безопасное восстановление судоходства через Ормузский пролив с привлечением Пакистана и Омана в качестве гарантов безопасности для предотвращения возможных инцидентов. Иран настаивает на отделении морского вопроса от сложностей ядерной сделки.

Тем временем Тегеран отказался от прежних требований о прямых финансовых компенсациях за удары по своей территории, запросив вместо этого масштабные экономические послабления. Реакция Вашингтона на эти инициативы остается сдержанной.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп разочаровался темпами переговоров и обсудил с советниками дальнейшие действия в Иране. Президент США провел встречу с высокопоставленными чиновниками по национальной безопасности в Белом доме. Главной темой обсуждения стали дальнейшие шаги Вашингтона в военном конфликте с Ираном.

