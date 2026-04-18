'Немного разозлились': Трамп созвал срочное совещание из-за ультиматума Ирана

В Корпусе стражей исламской революции Ирана 18 апреля заявили, что с этого вечера Ормузский пролив снова заблокирован, а любое судно, которое приблизится к водному пути, – будет атаковано. Для обсуждения возобновленного кризиса вокруг пролива и переговоров с Ираном президент США Дональд Трамп созвал экстренное заседание в так называемой "ситуационной комнате" Белого дома. По его словам, "Иран немного разозлился".

Сообщая об этом, издание Ахіоѕ ссылается на источники из окружения Трампа. По их информации,"если в ближайшее время (в переговорах) не будет прорыва, война может возобновиться в ближайшие дни".

Что говорят в Иране

Объявляя возобновление блокады пролива, Иран сослался на "неоднократные нарушения доверия" со стороны США в рамках соглашения о прекращении огня между странами.

"Нарушая соглашение о прекращении огня, противник США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов. Поэтому, начиная с сегодняшнего вечера, Ормузский пролив будет закрыт до тех пор, пока эта блокада не будет снята", – в частности, сказали в КСИР.

Отдельно иранский режим предупредил, что судам не следует покидать свои места стоянки в Персидском заливе и Оманском море.

"Приближение к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с противником, и любое судно, нарушившее правила, будет подвергнуто обстрелу", – пояснили в КСИР.

Что говорят у Трампа

Комментируя новую позицию иранского режима, Трамп сказал, что Иран "немного разозлился, они хотят снова закрыть пролив", но добавил, что эта исламская страна "не может нас шантажировать". Президент США утверждает, что США все еще ведут переговоры с Ираном, и уже вскоре он будет знать, собираются ли стороны "двигаться дальше с соглашением".

На самом деле "ситуационная комната" – это не отдельная комната, а сразу комплекс помещений, созданный в Белом доме еще во времена Джона Кеннеди. Здесь президент США и его советники координируют действия во время войн, терактов и международных конфликтов.

В указанном заседании кроме Трампа приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, который, как ожидается, и дальше будет переговорщиком с Ираном, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет и министр финансов Скотт Бессент. Также присутствовали руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, глава ЦРУ Джон Рэтлифф и командующий американскими военными Дэн Кейн.

Официально Белый дом пока не комментировал эти события.

Что предшествовало

Напомним, что 17 апреля Иран объявил об открытии Ормузского пролива. Причиной стало прекращение огня в Ливане. Дональд Трамп, в свою очередь, подтвердил разблокирование водного пути.

Одновременно, как сообщал OBOZ.UA, представители Ирана обвинили президента Соединенных Штатов Дональда Трампа во лжи – после его заявления о вывозе урана из Ирана. Председатель иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф заявил, что США "не выиграли войну с помощью этой лжи".

