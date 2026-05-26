Не только 'энергетическое': Сибига озвучил варианты локального перемирия с Россией

Украина готова рассматривать различные локальные форматы перемирия с Россией, среди которых – "аэропортное", "энергетическое" и "портовое". Этот вопрос должны обсудить с европейскими партнерами в ближайшее время.

Видео дня

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами 26 мая. Заявление министра обнародовало агентство Укринформ. Сибига отметил, что для результата необходимо определить одно конкретное направление и работать над ним в четких временных рамках.

"Нужно, чтобы это тоже проговорилось с российской стороной. Это может быть "аэропортное" перемирие, это может быть "энергетическое" перемирие, это может быть "портовое" перемирие", – сказал глава МИД.

Отдельные форматы тишины

Министр подчеркнул, что Украина хочет проверить эффективность такого подхода на одном конкретном кейсе. По его словам, именно это позволит оценить, насколько подобный формат может работать дальше. И, похоже, Киев сейчас делает ставку именно на практический результат, а не на широкие декларации.

Также Сибига сообщил, что тему локального перемирия планируют детально обсудить во время встречи с главами МИД стран-членов Европейский Союз. Речь идет о возможных механизмах взаимодействия и согласования позиций с партнерами.

Новые заявления МИД

Ранее глава украинского МИД заявил, что Украине "вероятно, нужна новая роль Европы" в мирном процессе. Он объяснил это тем, что переговоры под эгидой США в последнее время замедлились, а российский диктатор не демонстрирует готовности к более широкой договоренности о прекращении войны.

В то же время в Кремле прозвучали угрозы относительно новых ударов по Киеву. Российская сторона также призвала иностранцев покинуть украинскую столицу. В Институте изучения войны заявили, что подобные сигналы связаны не с ответом на действия Украины, а с внутренними проблемами страны-агрессора.

Кроме того, Сибига прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова после его разговора с госсекретарем США Марко Рубио. По словам украинского министра, такие заявления являются "откровенной провокацией" и свидетельствуют о заинтересованности Кремля в продолжении войны.

Что предшествовало

Сутками ранее Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Представитель страны-агрессора по поручению главаря Кремля "рекомендовал" Штатам обеспечить эвакуацию из Киева своего дипломатического персонала и других граждан.

В МИД РФ цинично утверждают, что это якобы происходит в ответ на "продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории".

Подчиненная Лаврова Мария Захарова ранее цинично анонсировала новые удары по Киеву – причем она прямо отметила, что они "наносились и будут наноситься".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!