Трамп разочаровался темпами переговоров и обсудил с советниками дальнейшие действия в Иране – CNN

Президент США Дональд Трамп провел встречу с высокопоставленными чиновниками по национальной безопасности в Белом доме. Главной темой обсуждения стали дальнейшие шаги Вашингтона в военном конфликте с Ираном.

Трамп выражает крайнее недовольство медленным прогрессом в дипломатических переговорах. Об этом сообщает CNN.

Тупик в Белом доме и военные альтернативы

Регулярное рабочее совещание в Овальном кабинете проходило на фоне непрекращающихся попыток дипломатов заключить соглашение о прекращении огня. Однако встреча завершилась без принятия конкретного решения о дальнейших шагах США.

Трампу, разочарованному затянувшимся процессом, были представлены сценарии возможного возобновления полномасштабных военных действий. Ранее на этой неделе президент признался, что находился буквально в часе от приказа о нанесении ударов по Ирану, но временно воздержался от этого шага по прямой просьбе стран Персидского залива.

По данным источников, американский президент установил для Тегерана условный дедлайн – начало следующей недели. К этому моменту Иран должен предоставить приемлемые условия для мирного урегулирования.

Дипломатический марафон в Тегеране

Параллельно с этим в столице Ирана развернулась экстренная дипломатическая миссия. В Тегеран прибыли делегации из Катара и Пакистана. По сообщению иранского государственного агентства IRNA, начальник штаба пакистанской армии Асим Мунир и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провели ночную встречу, пытаясь найти формулу "предотвращения эскалации".

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи признал, что разногласия между Тегераном и Вашингтоном остаются "очень глубокими". По его словам, для достижения реального компромисса потребуется "больше времени и дополнительные раунды переговоров".

Несмотря на то, что ряд официальных лиц в Вашингтоне все еще сохраняют сдержанный оптимизм относительно мирного исхода, ключевые спорные моменты между США и Ираном до сих пор остаются нерешенными, а дальнейшие действия Белого дома зависят от ответа Тегерана в ближайшие дни.

Напомним, в очередном варианте потенциального мирного соглашения Иран согласился избавиться от запасов обогащенного урана. Однако Тегеран предлагает передать ядерные запасы не Соединенным Штатам, а одному из своих главных партнеров – России.

Ранее сообщалось, что Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросу дальнейшей судьбы конфликта с Ираном. Разговор политиков был напряженный и показал их разные взгляды на дальнейшие действия в отношении войны на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп планировал нанести военный удар по Ирану 19 мая, но передумал. Глава Белого дома утверждает, что он отменил нападение по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

