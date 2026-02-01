Трагедия в баре на курорте в Швейцарии: возросло количество погибших

Пожар в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана, во время празднования Нового года унес жизнь еще одного подростка. После смерти юноши, находившегося в больнице, количество жертв возросло до 41 человека.

Об этом сообщает France24, ссылаясь на заявления местной прокуратуры. По данным правоохранителей, 18-летний гражданин Швейцарии скончался в больнице Цюриха 31 января. Подросток травмировался во время пожара в баре Le Constellation.

Пожар стал одной из самых серьезных трагедий в Швейцарии за последние годы, в результате возгорания пострадали посетители и персонал. Чтобы выяснить обстоятельства и установить виновных в трагедии, местные власти продолжают расследование.

Что известно о трагедии

В ночь на 1 января в одном из баров на горнолыжном курорте Кран-Монтана (Швейцария) произошел масштабный пожар. Сначала было известно о 40 погибших и более 100 травмированных людей.

Вероятные причины возгорания

По словам официальных лиц, пожар, вероятно, возник из-за бенгальских огней, которые держали в бутылках и которые во время новогодних празднований коснулись пенопластовой звукоизоляции на потолке бара. Эту гипотезу подтверждают кадры, снятые на мобильные телефоны, на которых видны зажженные бенгальские огни в бутылках с шампанским.

Беатрис Пиллуд, главный прокурор кантона Вале, где расположен город Кран-Монтана, заявила, что ее ведомство рассмотрит все аспекты инцидента. Она отметила, что ее команда также проверит, было ли достаточно аварийных выходов и не превышало ли количество людей в баре разрешенное максимальное количество.

Свидетельства очевидцев

Один из очевидцев объяснил, что находился возле бара, когда раздался мощный взрыв и поднялось облако дыма. Пока другие люди пытались выбраться из здания, он зашел внутрь заведения в поисках своего брата. Внутри был настоящий ужас.

"Я видел, как люди горят... Я нашел людей, которые горят с головы до ног, без одежды. Это было очень шокирующе", – отметил мужчина, брат которого, к счастью, не пострадал.

Две гражданки Франции, Эмма и Албан в момент возгорания находились в помещении. По их словам, пожар, вероятно, вспыхнул после того, как официантка установила праздничные свечи на бутылки с шампанским.

"За считанные секунды весь потолок охватило пламя. Все было сделано из дерева", – сказали они.

Один из подростков, который находился в баре, рассказал, что, прежде чем попытаться спастись по лестнице, был вынужден прятаться от "стены жара". Сначала он пытался разбить окно столом. Лишь после того, как разбил стекло ногой, ему удалось спастись.

Олег Паска, который находился в Кран-Монтане вместе с женой и ребенком, рассказал, что они праздновали Новый год в гостиничном номере неподалеку от бара. Пара услышала серию громких взрывов.

"Люди бежали во всех направлениях, кричали и плакали. Я видела, как нескольких человек выносили на носилках. Ко мне подошел молодой человек и сказал, что видел ад – вещи, которые никогда не забудет", – рассказала она BBC.

Один из студентов рассказал, что пришел в бар вместе с другом именно в тот момент, когда люди начали массово выбегать наружу. Пытаясь помочь пострадавшим, он побежал в ближайший ресторан. Там менеджер приютил нескольких раненых, которым студент принес воду до приезда медиков.

"Некоторые из них просто кричали. Просто кричал. Больше ничего. Некоторые ничего не говорили, просто лежали на полу".

По его словам, один из друзей, находившийся в баре во время пожара, получил сильные ожоги по всему телу, а другого пострадавшего эвакуировали вертолетом в Цюрих.

Суд над владельцами

Владелец бара Жак Моретти вместе с его женой Джессикой фигурируют в уголовном расследовании. Суд Вале приказал освободить Жака Моретти из тюрьмы Сион, где бизнесмен находился под стражей с 9 января.

Его обязали уплатить залог в размере 200 тыс. швейцарских франков, не покидать территорию страны, периодически появляться в участок и"сдать все свои документы, удостоверяющие личность и место жительства".

Напомним, правоохранители идентифицировали тела первых четырех жертв, погибших 1 января из-за пожара в одном из баров на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. Это две женщины в возрасте 16 и 21 года и двое молодых мужчин – 16 и 18 лет, которые являются гражданами этой страны.

