'Видел, как люди горят': свидетели раскрыли подробности трагедии на горнолыжном курорте в Швейцарии, где погибли около 40 человек

В ночь на 1 января в одном из баров, на горнолыжном курорте Кран-Монтана (Швейцария), произошел масштабный пожар. В результате чрезвычайного происшествия там погибло около 40 человек, еще более 100 – получили ожоги.

Свидетели трагедии рассказали, что пережили той страшной ночью. Об этом сообщает BBC.

Что известно

Один из очевидцев объяснил, что находился возле бара, когда раздался мощный взрыв и поднялось облако дыма. Пока другие люди пытались выбраться из здания, он зашел внутрь заведения в поисках своего брата. Внутри был настоящий ужас.

"Я видел, как люди горят... Я нашел людей, которые горят с головы до ног, без одежды. Это было очень шокирующе", – подчеркнул мужчина, брат которого, к счастью, не пострадал.

Спасатели и медики оперативно начали работу, а он сам пытался присоединиться к помощи и подносил пострадавшим воду и одежду.

Две гражданки Франции, Эмма и Албан рассказали, что находились внутри помещения в момент возгорания. По их словам, пожар, вероятно, вспыхнул после того, как официантка установила праздничные свечи на бутылки с шампанским.

"За считанные секунды весь потолок охватило пламя. Все было сделано из дерева", – сказали они.

Огонь стремительно распространялся вверх, а эвакуация оказалась крайне сложной. Выход из помещения был очень узким, а лестница, ведущая наружу, еще теснее.

Один из подростков, который находился в баре, рассказал, что вынужден был прятаться от "стены жара", прежде чем попытаться спастись по лестнице. Однако выбраться сразу не удалось, поэтому он пытался разбить окно столом. Только после того, как разбил стекло ногой, ему удалось спастись.

Олег Паска, который находился в Кран-Монтане вместе с женой и ребенком, рассказал, что они праздновали Новый год в гостиничном номере примерно в 50 метрах от бара, когда услышали серию громких взрывов, которые сначала приняли за фейерверки.

Впоследствии супруги услышали плач на улице, но сначала подумали, что возникла драка. Только с появлением экстренных служб и звуков сирен скорых, полиции и пожарных стало понятно, что произошло серьезное чрезвычайное происшествие.

Очевидцем стала и Даниэлла из Милана, которая имеет дом для отдыха на параллельной к бару улице. Возвращаясь с мужем домой после ужина, она почувствовала резкий запах дыма и увидела на полу возле бара полностью сгоревший пиджак.

"Люди бежали во всех направлениях, кричали и плакали. Я видела, как нескольких человек выносили на носилках. Ко мне подошел молодой человек и сказал, что видел ад – вещи, которые никогда не забудет", – рассказала она BBC.

Один из студентов рассказал, что пришел в бар вместе с другом именно в тот момент, когда люди начали массово выбегать наружу – задыхаясь от дыма и с ожогами. Пытаясь помочь пострадавшим, он побежал в ближайший ресторан. Там менеджер приютил нескольких раненых, которым студент принес воду до приезда медиков.

"Некоторые из них просто кричали. Просто кричал. Больше ничего. Некоторые ничего не говорили, просто лежали на полу".

По его словам, один из друзей, находившийся в баре во время пожара, получил сильные ожоги по всему телу, а другого пострадавшего эвакуировали вертолетом в Цюрих.

"Еще один наш друг... прошлой ночью у нас не было никаких новостей, его не удалось найти", – сказал он.

Что предшествовало

Пожар вспыхнул в 1:30 ночи по местному времени на горнолыжном курорте Кран-Монтана, в юго-западной части Швейцарии в баре под названием Le Constellation. На момент взрыва в баре находилось более 100 человек. Власти склоняются к версии о пожаре и ни в коем случае не рассматривают версию о нападении.

