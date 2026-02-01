'Мамина доця': экс-супруга Сасанчина объяснила, с кем остался общий ребенок после развода и при каких условиях он будет жить с папой

Блогер Иванна Сасанчин подробно объяснила, что после развода с победителем талант-шоу "Голос страны" Романом Сасанчиным их общая 4-летняя дочь Элизабет осталась жить с ней. Однако, как отметила женщина, она не запрещает ребенку видеться с отцом, поэтому уже вскоре планирует отвезти девочку к нему в гости в Украину.

Свою позицию она озвучила в InstaStories, реагируя на упреки о якобы разрыве ребенка с папой. Иванна подчеркнула, что решение принималось совместно и без конфликтов. По ее словам, еще до переезда она предупредила Романа о жизни за границей вместе с дочерью.

"Элиза поехала со мной в Польшу. Я говорила ему, что мы едем, но не знаю, на какой срок. Он это согласовал. Потом случилось так, что прошло понимание, что нам лучше разойтись. Но в дальнейшем Элиза остается со мной. Потому что Элиза с маленького возраста очень привязана ко мне. Она – мамина дочь. Она определенно очень сильно любит своего папу. Однако, знаете, есть типы детей, которые делятся на "очень маминых", или "очень папиных", или вместе. Элиза – "очень мамина", – объяснила Иванна причину, почему оставила дочь с собой.

Блогер также рассказала, что в возрасте, в котором дочь находилась на момент разъезда родителей, резкая смена места жительства могла бы стать для нее серьезным стрессом.

"Если бы я ее тогда отвезла к Роману и оставила с ним, для нее это был бы большой стресс. Даже когда она оставалась у моей мамы, хотя я приезжала к ней периодически, для нее это тоже было стрессово и была большая на меня обида. Ей важно, чтобы возле нее была мама", – поделилась Иванна.

Отдельно она обратила внимание на ситуацию с безопасностью в Украине, которая также повлияла на принятое решение. По словам блогера, сейчас условия, в которых находится Роман Сасанчин, не являются стабильными для проживания ребенка.

В то же время Иванна отметила, что не разлучает дочь с отцом и полностью поддерживает их общение. По договоренности, в будущем Элиза будет проводить с Романом летние и зимние каникулы, а также, вероятно, приезжать к нему в другие периоды.

Блогер также призналась, что нуждается в личном времени и не хочет оставаться единственным взрослым, который постоянно отвечает за ребенка.

"Говорят, что я разлучила ребенка с папой. Но я не разлучила, я только за, чтобы они виделись. Вы даже представить себе не можете, как я этого хочу, – сказала она. – Я тоже хочу время для себя, я не хочу постоянно сидеть с ребенком. Я не хочу у кого-то отпрашиваться, чтобы куда-то ходить без ребенка".

Напомним, Роман и Иванна Сасанчины поженились в 2021 году и в том же году стали родителями дочери Элизы. В сентябре 2025 года пара объявила о разрыве после почти шести лет отношений.

Как сообщал OBOZ.UA, после расставания они оба сообщили о новых романах. Сейчас Иванна проживает в Польше вместе с дочерью, тогда как Роман остается в Украине.

