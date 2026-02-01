Свет будут выключать во всех регионах: графики на понедельник, 2 февраля

В понедельник, 2 февраля, в Украине снова будут перебои с электроэнергией. Отключения света затронут все регионы нашего государства. Ситуация остается довольно сложной.

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. В "Укрэнерго" рассказали о ситуации с отключением света на 2 февраля.

Где следить за информацией об отключении

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

"Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", – говорится в сообщении.

Полтавщина: графики отключений на 2 февраля

Что предшествовало

1 февраля сообщалось о том, что украинцам следует быть готовыми к возможным повторным массовым отключениям электроэнергии, ведь энергосистема работает в условиях постоянных повреждений и повышенных рисков из-за атак. Полная стабилизация и модернизация отрасли потребует лет, а отдельные процессы могут длиться даже десятилетиями.

Стоит отметить, что уже несколько недель украинцы в ряде регионов живут в режиме аварийных отключений электроэнергии. От "обычных" – почасовых – отключений их отличает неопределенное время действия: свет подают только после стабилизации ситуации. Поэтому подготовиться к возможным затяжным блэкаутам будет не лишним даже тем, кого масштабные отключения пока не затронули. В частности, следует запастись едой и водой.

Ранее стало известно о том, что отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта, ведь зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления. Даже при отсутствии новых атак улучшение будет возможным только после уменьшения спроса на электроэнергию с наступлением тепла.

Напомним, что по нескольким причинам украинцам в одних областях отключают свет чаще и дольше, чем в других. С одной стороны, часть регионов больше пострадала от российских атак, а часть меньше. С другой – энергосистема Украины не проектировалась с учетом военных действий и ракетных атак, а потому возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров достаточно ограничены.

Кроме того, Россия изменила тактику ударов по энергетике, делая акцент на баллистических и комбинированных атаках, из-за чего значительная часть ракет прорывается к объектам генерации и критической инфраструктуры. Отмечается, что система остается управляемой, но стабилизирующие отключения неизбежны для сохранения ее целостности и безопасности работы.

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

