Свет будут выключать во всех регионах: графики на понедельник, 2 февраля
В понедельник, 2 февраля, в Украине снова будут перебои с электроэнергией. Отключения света затронут все регионы нашего государства. Ситуация остается довольно сложной.
Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. В "Укрэнерго" рассказали о ситуации с отключением света на 2 февраля.
Где следить за информацией об отключении
"Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", – говорится в сообщении.
Полтавщина: графики отключений на 2 февраля
Что предшествовало
1 февраля сообщалось о том, что украинцам следует быть готовыми к возможным повторным массовым отключениям электроэнергии, ведь энергосистема работает в условиях постоянных повреждений и повышенных рисков из-за атак. Полная стабилизация и модернизация отрасли потребует лет, а отдельные процессы могут длиться даже десятилетиями.
Стоит отметить, что уже несколько недель украинцы в ряде регионов живут в режиме аварийных отключений электроэнергии. От "обычных" – почасовых – отключений их отличает неопределенное время действия: свет подают только после стабилизации ситуации. Поэтому подготовиться к возможным затяжным блэкаутам будет не лишним даже тем, кого масштабные отключения пока не затронули. В частности, следует запастись едой и водой.
Ранее стало известно о том, что отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта, ведь зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления. Даже при отсутствии новых атак улучшение будет возможным только после уменьшения спроса на электроэнергию с наступлением тепла.
Напомним, что по нескольким причинам украинцам в одних областях отключают свет чаще и дольше, чем в других. С одной стороны, часть регионов больше пострадала от российских атак, а часть меньше. С другой – энергосистема Украины не проектировалась с учетом военных действий и ракетных атак, а потому возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров достаточно ограничены.
Кроме того, Россия изменила тактику ударов по энергетике, делая акцент на баллистических и комбинированных атаках, из-за чего значительная часть ракет прорывается к объектам генерации и критической инфраструктуры. Отмечается, что система остается управляемой, но стабилизирующие отключения неизбежны для сохранения ее целостности и безопасности работы.
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
