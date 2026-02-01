'Зло должно остановиться': Зеленский о коварных ударах РФ, важных докладах и новой встрече в Эмиратах. Видео

На этой неделе, 4 и 5 февраля, в ОАЭ пройдет очередная встреча украинской, американской и российской делегаций. Об этом уже есть договоренность.

Такое заявление во время традиционного обращения сделал президент Украины Владимир Зеленский. Он также рассказал, что в воскресенье, 1 февраля, он заслушал доклад переговорной команды.

"Только что говорил с Рустемом Умеровым. На завтра я назначил совещание, чтобы согласовать рамки разговора и подготовить все. В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры. Многие лидеры, разные страны с нами в этом процессе, поддерживают Украину, и фактически ежедневно мы координируемся. В феврале будет достаточно серьезная наша внешнеполитическая активность, и уже с завтрашнего дня – контакты и встречи", – рассказал президент.

Зеленский отметил, что рассчитывает на то, что американская сторона будет так же активна. В частности это касается мер деэскалации – сокращения ударов

"Многое зависит от того, что удастся американской стороне, чтобы люди доверяли и процессу, и результатам, безусловно.", – отметил Зеленский.

Главное из обращения президента

– Только что провел селектор по ситуации во всех наших регионах. Днепровщина: в Терновке Павлоградского района был удар российских дронов по обычному автобусу – автобус с шахтерами: к сожалению, много погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Также есть раненые.

– Города Никополь, Марганец были с отключениями электричества из-за ударов дронов по энергетическим линиям. Были удары и по логистике – по железной дороге на Днепровщине. На Сумщине, в Конотопе, сегодня тоже россияне били по инфраструктуре железной дороги. Железнодорожники реагируют, восстанавливают, стараются очень быстро все чинить и сохраняют связь между регионами.

– Был доклад по Киевской области: фактически ежедневно в области добавляется когенерация, это очень важно, спасибо. Выдаются тепловые наборы для людей, мы будем увеличивать эту программу. Ежедневно на Киевщине раздают около пяти тысяч таких наборов. Хочу поблагодарить Нафтогаз за поддержку этой программы.

– Продолжается чрезвычайно сложная ситуация в Киеве с теплом. Более 500 многоквартирных домов – без отопления. До сих пор ремонтные работы. Это точно не может восприниматься как нечто нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла, каждый день, независимо от ситуации, – сотни домов. Есть удары, нет ударов – все равно сотни домов в Киеве без отопления. Это значит, что работы в городе – недостаточно.

– Был доклад МВД Украины по пунктам поддержки и обогрева в Киеве. Больше людей сейчас обращаются, и в нескольких районах развернуты дополнительные пункты. Предоставляется горячее питание, всем кто нуждается в такой поддержке помощь будет оказана. Линия 112 работает, чтобы фиксировать все потребности. Есть правительственный контактный центр. Город хотя бы в этом должен работать с правительственными структурами быстрее, очень этого прошу, чтобы люди могли получать вовремя помощь и реальную информацию.

– Были также доклады по ситуации на Харьковщине, Черкасщине, в Хмельницкой области, Черновицкой области. Отдельно мы обсуждали с министром энергетики взаимодействие с Румынией. Были доклады по Донецкой области, важно, что на каждую потребность службы реагируют.

– Одесса и область – продолжается восстановление после непогоды, все необходимые силы привлечены. Есть отключения на Кировоградщине – работы там ведутся. Были отчеты и по Винницкой области, Житомирской, также Полтавской, по Николаеву и области. Черниговщина, Херсонщина, наше Запорожье и область – много обстрелов, и на каждый из них должен быть ответ – как военный, так и дипломатический. Первое зависит от наших воинов, но второе – больше от партнеров.

– Сегодняшний российский удар по автобусу на Днепровщине – это преступление, преступление показательное, которое еще раз демонстрирует, что именно Россия несет ответственность за эскалацию. Зло должно остановиться. Спасибо каждому в мире, кто с Украиной!

Что предшествовало

В воскресенье, 1 февраля, президент Владимир Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров в трехстороннем формате. По словам главы государства, переговоры состоятся 4 и 5 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский готов обсудить территориальный вопрос во время личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сказал глава МИД Украины Андрей Сибига. Он отметил, что препятствием в мирном процессе и в дальнейшем остается Россия.

