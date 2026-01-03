Трагедия на курорте в Швейцарии: идентифицировали тела первых жертв

Правоохранители идентифицировали тела первых четырех жертв, погибших 1 января из-за пожара в одном из баров на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. Это две женщины в возрасте 16 и 21 года и двое молодых мужчин – 16 и 18 лет, которые являются гражданами этой страны.

Детали сообщает BBC. Работа по идентификации остальных жертв продолжается.

Среди погибших много подростков

По официальным данным, в результате пожара в баре Le Constellation в Кран-Монтане погибли 40 человек, еще 119 получили ранения. После идентификации значительной части пострадавших семьи вынуждены ждать новостей о тех, кого до сих пор считают пропавшими без вести.

Детали относительно лиц погибших и идентифицированных жертв пока не обнародуют. В полиции сообщили, что по состоянию на пятницу, 2 января, установлены личности 113 раненых, среди которых 71 гражданин Швейцарии, 14 – Франции и 11 – Италии.

Среди погибших и пропавших без вести много подростков, поскольку отель Le Constellation был популярным местом отдыха молодежи на горнолыжном курорте, где разрешенный возраст для употребления алкоголя составляет 16 лет.

Отмечается, что первой жертвой трагедии, по предварительным данным, стал подросток-гольфист из Италии, однако швейцарские и итальянские чиновники пока официально этого не подтверждают.

Возле бара за полицейскими ограждениями люди оставляют цветы, мягкие игрушки и записки со словами поддержки, любви и надежды. В субботу, 3 января, родственников погибших и пропавших собрали в конференц-центре вблизи Кранса, где с ними встретились представители итальянской службы гражданской защиты вместе с послом Италии в Швейцарии Джаном Лоренцо Корнадо.

По словам дипломата, идентификация жертв продолжается и, ожидается, будет завершена до воскресенья, 4 января, после обеда. Он отметил, что процесс осложнен и затянулся из-за тяжелых ожогов, которые получили многие пострадавшие. В свою очередь президент Швейцарии Ги Пармелин назвал событие одним из самых трагических, с которыми сталкивалась страна.

Что предшествовало

Пожар вспыхнул в 1:30 ночи, 1 января, по местному времени на горнолыжном курорте Кран-Монтана, в юго-западной части Швейцарии в баре под названием Le Constellation. На момент взрыва в баре находилось более 100 человек.

По словам официальных лиц, пожар был, вероятно, вызван бенгальскими огнями, которые держали в бутылках и которые во время новогодних празднований коснулись пенопластовой звукоизоляции на потолке бара. Эту гипотезу подтверждают кадры, снятые на мобильные телефоны, на которых видно зажженные бенгальские огни в бутылках с шампанским.

