Официально. Зинченко, которого выгнал 'Арсенал', перешел в новый клуб

Украинский защитник Александр Зинченко официально сменил клубную прописку и покинул лондонский "Арсенал". 29-летний футболист сборной Украины продолжит карьеру в "Аяксе", который оформил трансфер игрока в зимнее окно.

"Арсенал", "Аякс" и сам Зинченко достигли соглашения о немедленном переходе, о чем сообщил амстердамский клуб. Украинец подписал контракт до 30 июня 2026 года и проведет в Нидерландах вторую часть сезона, вернувшись в Эредивизи спустя почти девять лет после аренды в ПСВ.

В "Аяксе" рассчитывают, что украинец сразу усилит команду.

"С Александром мы получаем опытного игрока, который сразу добавит нам качества в борьбе за Лигу чемпионов. Он тактически силен, стабилен в обороне и идеально подходит под наш стиль игры", – заявил директор по футболу клуба Марейн Бейкер:

Сам Зинченко лаконично отреагировал на трансфер в соцсетях, написав: "С нетерпением жду начала", а также отдельно обратился к "Арсеналу" с прощальным посланием, поблагодарив клуб, партнеров и болельщиков за поддержку и опыт, подчеркнув, что навсегда сохранит теплые воспоминания о времени в Лондоне.

В "Аяксе" украинец будет выступать под 47-м номером. За свою карьеру Зинченко играл за "Уфу", "Манчестер Сити", ПСВ и "Арсенал", а также является участником трех чемпионатов Европы в составе сборной Украины.

Таким образом, лондонский клуб зафиксировал существенные финансовые потери. Летом 2022 года "Арсенал" приобрел Зинченко у "Манчестер Сити" за 37 млн евро, однако спустя три с половиной сезона расстался с игроком за символическую сумму.

Первую половину текущего сезона 29-летний футболист провел в аренде в "Ноттингем Форест". В составе этого клуба он сыграл 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями, после чего аренда была досрочно прекращена.

Отмечается, что важным фактором перехода стала готовность самого Зинченко пойти на серьезное сокращение зарплаты ради стабильной игровой практики.

