Трагедия на курорте в Швейцарии: владельца бара выпустят на свободу

Совладелец бара Le Constellation (Кран-Монтана, Швейцария) Жак Моретти будет освобожден из тюрьмы. Речь идет о баре на швейцарском курорте, где произошел пожар в новогоднюю ночь, из-за которого погибли десять человек.

Видео дня

Суд Вале приказал освободить Жака Моретти из тюрьмы Сион, где бизнесмен находится под стражей с 9 января. Об этом швейцарскому вещателю рассказал "источник, близкий к расследованию".

Ограничительные меры

Подозреваемый должен уплатить залог в размере 200 тыс. швейцарских франков (чуть больше 215 тыс. евро). Причем в суде заверили, что залог был переведен на счет генеральной прокуратуры страны еще утром 23 января.

Кроме залога, к Жаку Моретти применены "альтернативные меры ограничения". Так, подозреваемый обязан "не покидать территорию Швейцарии", и "сдать все свои документы, удостоверяющие личность и место жительства".

Также Жак Моретти должен "ежедневно появляться в полицейском участке" по месту пребывания.

Главный принцип швейцарской Фемиды

"Суд напоминает, что каждый обвиняемый считается невиновным до вступления в силу обвинительного приговора. Поэтому кардинальным принципом швейцарского уголовного процесса является то, что обвиняемый остается на свободе до вынесения приговора", – заявили в суде Вале.

Адвокат, представляющий интересы группы семей жертв пожара на курорте, отказался комментировать вопросы, связанные с досудебным содержанием подозреваемого под стражей. Но он сказал, что в суде "не был учтен риск сговора и уничтожения доказательств", а "этот риск глубоко беспокоит" его клиентов.

О чем речь

Жак и его жена Джессика Моретти являются объектами уголовного расследования, как сформулировали в суде, "непредумышленного убийства по неосторожности, причинения телесных повреждений по неосторожности, и поджога по неосторожности".

Как сообщал OBOZ.UA, пожар в баре Le Constellation вспыхнул в 1:26 ночи с 31 декабря на 1 января 2026 года. Он повлек за собой гибель 40 и ранения 116 человек.

Пожар, вероятно, был вызван бенгальскими огнями, которые держали в бутылках и которые во время новогодних празднований коснулись пенопластовой звукоизоляции на потолке бара.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!