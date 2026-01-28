В пятизвездочном отеле на горнолыжном курорте Куршевель вспыхнул мощный пожар: эвакуированы десятки людей. Фото и видео

Во французских Альпах мощный пожар уничтожил часть одного из самых престижных отелей курорта Куршевель – Grandes Alpes в зоне 1850. Пламя распространилось из чердачных помещений, заставив экстренно эвакуировать гостей и персонал, а спасатели боролись с огнем всю ночь.

Видео дня

Возгорание произошло вечером 28 января около 19:00 по местному времени. Об этом сообщает издание The Sun.

Что известно о пожаре

Огонь возник в чердачной части пятизвездочного отеля Grandes Alpes, после чего быстро перекинулся на деревянные конструкции соседних зданий. К ликвидации пожара привлекли более 100 пожарных. Даже утром следующего дня около 60 спасателей продолжали работу из-за сложных погодных условий и риска повторного возгорания.

Эвакуация и безопасность

Из отеля Grandes Alpes эвакуировали примерно 100 человек. Еще около 200 гостей соседнего пятизвездочного отеля Lana переселили из соображений безопасности из-за дыма и разлета искр. Людей временно разместили в муниципальном зале Куршевеля, где им предоставили одеяла и теплые напитки. По предварительной информации, пострадавших нет.

Куршевель в разгар сезона

Инцидент произошел на фоне старта активного горнолыжного сезона. Куршевель традиционно остается одним из самых дорогих курортов Европы, где стоимость проживания в Grandes Alpes может достигать более £11 тысяч за ночь. Отель известен как место отдыха мировых знаменитостей и состоятельных бизнесменов и ранее упоминался в журналистских расследованиях в отношении владельцев элитной недвижимости из России и Украины.

Собственность и санкции

По данным расследований европейских и украинских медиа, значительная часть элитной недвижимости Куршевеля принадлежит гражданам РФ и Украины, в том числе бизнесменам и политикам. Владельцами одного из самых дорогих отелей в Куршавеле являются основатель инвесткомпании "Конкорд Капитал" Игорь Мазепа и его значительно менее известный партнер из Днепра Сергей Марфут.

После полномасштабного вторжения России в Украину часть активов россиян французские власти заморозили, однако не все объекты подпали под санкции. Сейчас правоохранители выясняют причины пожара. Предварительно версии поджога не озвучиваются.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правоохранители идентифицировали тела первых четырех жертв, погибших 1 января из-за пожара в одном из баров на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. Это две женщины в возрасте 16 и 21 года и двое молодых мужчин – 16 и 18 лет, которые являются гражданами этой страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!