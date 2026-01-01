В Швейцарии прогремел взрыв на горнолыжном курорте: есть погибшие. Фото и видео

На горнолыжном курорте Кран-Монтана на юго-западе Швейцарии произошел масштабный пожар. В результате трагедии погибло несколько десятков человек, еще около 100 пострадали.

Причина пожара неизвестна, хотя изначально полиция заявила о взрыве. Об этом сообщает BBC.

Что известно о пожаре

Швейцарская полиция предполагает, что к происшествию могло привести использование пиротехники, но эта информация пока не подтверждена. Пожар вспыхнул в 1:30 по местному времени в баре под названием Le Constellation.

Полиция сообщила, что территория полностью закрыта, а над Кран-Монтаной введена бесполетная зона, добавив, что причина пожара остается неясной. По предварительным данным, власти не рассматривают произошедшее как теракт.

Швейцарское издание Blick со ссылкой на полицию сообщило, что на момент взрыва в баре находилось более 100 человек. Командующий кантональной полицией Вале сообщил, что в результате пожара в баре Le Constellation в Швейцарии пострадали около 100 человек. Он добавил, что погибли несколько десятков человек, не указав точного числа жертв.

Генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллуд сообщила, что ведется расследование "с целью выяснения обстоятельств, приведших к этой трагической ситуации". По ее словам, в настоящее время власть склоняется к версии о пожаре и ни в коем случае не рассматривает версию о нападении.

