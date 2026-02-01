УкраїнськаУКР
"Ну ждите, ждите..." Колосков сказал, когда УЕФА вернет Россию на международные турниры

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
918
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков скептически оценил перспективы возвращения российских клубов и сборных к турнирам под эгидой УЕФА. По его словам, какие-либо изменения произойдут лишь после окончания так называемой СВО.

Колосков прокомментировал информацию о возможном обсуждении на исполкоме УЕФА рекомендаций МОК по допуску российских спортсменов.

В декабре Международный олимпийский комитет предложил снять ограничения с юных россиян и допускать их к соревнованиям с флагом и гимном. Однако функционер заявил, что не верит в готовность УЕФА пойти на такой шаг, сославшись на прежний опыт с командами до 17 лет, когда формальный допуск быстро был сведён на нет из-за визовых проблем, закрытого воздушного пространства и отказов соперников выходить на матчи.

Также Колосков сообщил, что отказался от поездки на конгресс УЕФА в Брюсселе, который запланирован на 12 февраля. По его словам, приглашение он получил, но лететь не стал из-за отсутствия прямых рейсов. 

"У нас же была практика, когда УЕФА допустил наши команды до 17 лет, но через две недели пришло разъяснение, что невозможно организовать – визы никто не дает, воздушное пространство закрыто, некоторые команды играть против России не хотят", – цитирует Колоскова ТАСС.

Заявления почетного президента РФС вызвали бурную и во многом ироничную реакцию в комментариях. Один из пользователей саркастично написал: "Ну ждите, ждите. Помню эти воодушевленные лица первых дней. Скотч давно слетел со стёкол авто", другой добавил, что давно перестал видеть машины с патриотическими наклейками. 

В обсуждениях также отмечали, что даже после завершения войны процесс возвращения может растянуться на годы, а обещания о скором допуске звучат уже не первый раз. На этом фоне слова Колоскова многие восприняли не как откровение, а как запоздалое признание очевидного. 

Как сообщал OBOZ.UA, российские клубы и национальная сборная РФ были отстранены 28 февраля 2022 года от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за полномасштабного вторжения в Украину.  

