"Сделаем это снова": Трамп пригрозил Ирану новыми ударами по ядерным объектам

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми бомбардировками ядерных объектов. Американский президент подчеркнул, что армия США осуществит еще одну атаку, как только посчитает это нужным.

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Таким образом Трамп отреагировал на заявления представителя иранского правительства. Своими угрозами он поделился в социальной сети Truth Social.

Почему Трамп снова угрожает Ирану

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран продолжил работу по обогащению урана. Таким образом глава иранского МИД намекнул, что предыдущие американские и израильские удары не смогли полностью уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана.

На это Трамп заявил, что, если будет нужно, американские бомбардировщики нанесут новые удары по ядерным объектам на территории Ирана.

"Конечно, да – я же говорил! И мы сделаем это снова, если будет нужно!" – написал Трамп в ответ на заявление Аракчи.

Что предшествовало заявлению Трампа

Несколько дней назад президент Соединенных Штатов уже предупреждал, что если Тегеран построит новые ядерные объекты, они снова будут разрушены. При этом Трамп отметил, что по состоянию на сейчас все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены.

Также в Белом доме уверены, что на восстановление ядерной инфраструктуры Ирана уйдут годы.

"Если Иран захочет это сделать, ему будет гораздо лучше начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать. Спасибо за внимание к этому вопросу!" – предупреждал Трамп.

Ранее президент США отмечал, что Иран окончательно не отказался от своей ядерной программы и, вероятно, может восстановить ее в другом месте. Если такое произойдет, это будет проблемой, подчеркивал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Иране заявили, что не останавливали сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Причем это сотрудничество якобы "приобрело новую форму".

Также в Иране сказали, что возобновят ядерные переговоры с США, если получат гарантии отсутствия дальнейших атак. В Тегеране утверждают, что бомбардировка иранских ядерных объектов "еще больше усложнила" достижение решения путем дипломатии.

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