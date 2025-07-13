Сотрудничество не прекратили: в Иране заявили о 'новой форме' работы с МАГАТЭ

В Иране заявили, что не останавливали сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В то же время это сотрудничество якобы "приобрело новую форму".

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Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в субботу, 12 июля, выступая на встрече с послами, временными поверенными в делах и главами иностранных миссий в здании МИД в Тегеране, передает иранское государственное агентство Mehr.

По его словам, сотрудничество Ирана с МАГАТЭ не прекратилось, и Тегеран является "добросовестным членом ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия. – Ред.) и сотрудничает с Агентством".

"Наше сотрудничество с Агентством не прекратилось, оно просто приобрело новую форму. Отныне отношения с Агентством будут регулироваться Высшим советом национальной безопасности (ВСНБ)", – заявил Арагчи.

Он добавил, что запрос МАГАТЭ о продолжении сотрудничества с Тегераном будет рассматриваться ВСНБ "в каждом конкретном случае".

"Вопрос безопасности является предметом беспокойства, когда инспекторы приближаются к атакованным ядерным объектам", – сказал министр.

Он добавил, что ядерные объекты Ирана подверглись атакам США и Израиля и близость к ним в настоящее время "создает риски, включая распространение радиоактивных материалов или взрывы".

Арагчи при этом заявил, что "нет иного пути, кроме как вернуться к дипломатии".

"Но прежде чем это произойдет, другая сторона должна убедить нас в том, что она хочет дипломатии, а не использует ее как прикрытие для достижения своих целей", – заявил Арагчи.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран может применить ядерную бомбу, чтобы уничтожить Израиль. По его словам, Тегеран "бросился вооружаться обогащенным ураном" после падения "Хезболлы" и распада стран оси.

12 июля Аббас Арагчи заявил, что Иран получил сигналы от США о возможности возобновления ядерных переговоров. По его словам, Тегеран не спешит с ответом и изучает варианты относительно формата, времени и места встречи.

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