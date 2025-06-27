Иран заявил о "сильно поврежденных" ядерных объектах в результате американских ударов

Иран признал, что его ядерная инфраструктура получила значительные повреждения в результате американских авиаударов, которые были осуществлены в течение последних выходных. Заявление Ирана прозвучало на фоне волны противоречивых оценок относительно ущерба, нанесенного ударами США и Израиля во время 12-дневной войны.

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Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью телеканалу Al Jazeera. Он отказался вдаваться в подробности, но признал, что воскресные удары американских бомбардировщиков B-2 с использованием бомб-бункеров были значительными.

"Наши ядерные объекты были сильно повреждены, это точно", – сказал он.

Чиновники израильской разведки сообщили CNN, что удары Армии обороны Израиля по Ирану отложили ядерную программу Тегерана на два года, если ничего не будет препятствовать ее реконструкции. Их оценка была похожа на оценку министра иностранных дел Гидеона Саара перед тем, как США начали удары по ядерным объектам Ирана, и оценку Армии обороны Израиля в конце войны, которая заявила, что еще "слишком рано" оценивать ущерб, но утверждала, что программа была отложена на годы.

Белый дом опубликовал в среду заявление Комиссии по атомной энергии Израиля, в котором было установлено, что подземный ядерный объект Фордо стал "неработоспособным" в результате ударов. Офис премьер-министра поделился тем же заявлением с израильскими журналистами лишь через несколько минут.

"Разрушительный удар США по Фордо уничтожил критическую инфраструктуру объекта и сделал неработоспособным объект по обогащению", – говорится в заявлении. "Мы оцениваем, что американские удары по ядерным объектам Ирана, в сочетании с израильскими ударами по другим элементам военной ядерной программы Ирана, отдалили Иран способность разрабатывать ядерное оружие на много лет назад".

Оба источника заявили, что им неизвестно, сколько обогащенного урана Иран мог переместить перед ударами, или сколько центрифуг осталось и можно будет использовать для обогащения урана в будущем.

Председатель ядерной комиссии ООН Рафаэль Гросси заявил накануне, что есть вероятность того, что значительная часть высокообогащенного урана Ирана была перемещена Тегераном вскоре после первых ударов, и таким образом она пережила атаки.

Сообщается, что 13 июня, в первый день израильских ударов, Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии, что примет "специальные меры" для защиты своих ядерных материалов и оборудования.

"Они не вдавались в подробности относительно того, что это означает, но очевидно, что это было неявным значением, поэтому мы можем предположить, что этот материал там есть", – сказал Гросси на пресс-конференции с членами австрийского правительства.

Другой источник, ссылаясь на предварительные данные американской разведки, сообщил, что удары США отложили иранскую ядерную программу лишь на несколько месяцев.

Также в недавнем отчете говорится, что удары не уничтожили подземные компоненты ядерных объектов, а значительная часть запасов обогащенного урана могла быть тайно перемещена до бомбардировки. Белый дом назвал эти источники искаженными и осудил распространение такой информации.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что израильские агенты, которые якобы побывали в Фордо после ударов, подтвердили "уничтожение" объекта. В то же время официальные представители Израиля отрицают наличие какой-либо израильской операции на этом объекте.

Напомним, что Израиль и Иран вступили в открытый конфликт 13 июня, когда Израиль начал серию авиаударов, направленных против высших военных лидеров Ирана, ученых-ядерщиков, объектов обогащения урана и программы баллистических ракет. Израиль заявил, что эта кампания была необходимой, чтобы предотвратить реализацию Исламской Республикой объявленного плана уничтожения еврейского государства. 22 июня США нанесли удары по ключевым иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Иранские официальные лица сообщили, что в результате ударов погибло более 600 человек, и эта цифра не различает гражданских лиц и военнослужащих вооруженных сил Ирана.

В то же время Иран ответил на атаки Израиля, запустив более 550 баллистических ракет и около 1000 беспилотников по Израилю. По данным представителей здравоохранения, в результате ракетных атак Ирана погибли 28 человек и тысячи получили ранения в Израиле. Ракеты поразили жилые дома, два университета и больницу, нанеся значительный ущерб. Иран также обстрелял американскую базу в Катаре после американских ударов, о пострадавших не сообщается.

Как сообщал OBOZ.UA, разведки стран Европы считают, что запасы обогащенного урана Ирана в значительной степени остались невредимыми после ударов США по ключевым иранским ядерным объектам. В частности, из Фордо иранцы успели вывезти чуть более 400 кг обогащенного урана.

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