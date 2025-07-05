Иран не отказался от ядерной программы: Трамп сделал предостережение

Иран окончательно не отказался от своей ядерной программы и, вероятно, может возобновить ее в другом месте. Если такое произойдет, это будет проблемой.

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Соответствующее предостережение сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время разговора с журналистами на борту Air Force One, сообщает Reuters. Он отметил, что планирует поднять вопрос об Иране во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которая запланирована на понедельник 7 июля в Белом доме.

"Я бы сказал, что это (ядерная программа. – Ред.) отодвинуто навсегда. Я думаю, что им придется начать на другом месте. А если они и начнут, это будет проблема", – подчеркнул глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что Иран отказывался допускать инспекторов к своей ядерной программе и не соглашался остановить процесс обогащения урана.

Напомним, 22 июня США осуществили собственные беспрецедентные авианалеты на ядерные объекты Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии Трамп заявил о полном уничтожении иранской ядерной программы и пригрозил уничтожением других целей, если Тегеран не согласится на перемирие.

25 июня издание Reuters сообщило, что ядерный потенциал Ирана не уничтожен, а удары США якобы лишь отсрочили создание ядерной бомбы на несколько месяцев. В израильской разведке также заявили о меньшем вреде Фордо, чем ожидалось.

Как сообщал OBOZ.UA, недавние спутниковые фото зафиксировали активность в Фордо. На кадрах видны экскаваторы и персонал, которые, вероятно, пытаются отремонтировать поврежденный завод по обогащению урана.

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