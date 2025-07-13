Иран попросил у США гарантий безопасности: что обещает взамен

В Иране заявили, что возобновят ядерные переговоры с США, если получат гарантии отсутствия дальнейших атак. В Тегеране утверждают, что бомбардировка иранских ядерных объектов "еще больше усложнила" достижение решения путем дипломатии.

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Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в субботу, 12 июля, передает The Guardian. По его словам, Тегеран будет готов возобновить ядерные переговоры с Вашингтоном, если будут получены гарантии того, что на Иран больше не будет нападений.

Он напомнил о 12-дневных бомбардировках Израилем ядерных и военных объектов Ирана и авиаударе США 22 июня.

"Прежде всего, должна быть твердая гарантия того, что подобные действия не повторятся. Нападение на ядерные объекты Ирана еще больше затруднило и усложнило достижение решения путем переговоров", – сказал Аракчи об условиях возобновления переговоров с США.

Летом Аракчи выполнял функции ведущего переговорщика на напряженных переговорах с США по ядерной проблеме, которые сорвались после того, как 13 июня Израиль внезапно атаковал ядерные объекты Ирана, в том числе ключевой ядерный объект в Натанзе, а также объекты баллистических ракет.

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на том, что в результате атак иранские ядерные объекты были полностью уничтожены и Ирану нельзя позволить иметь ядерное оружие.

После авиаударов Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ, что привело к отъезду инспекторов.

Тегеран при этом официально заявляет, что не разрабатывает ядерное оружие и что обогащение урана осуществляется якобы в мирных целях.

"Иран поддерживает хрупкое перемирие с США и Израилем , однако существует риск перерастания кризиса в новую войну, если в ближайшее время не будет достигнуто дипломатическое соглашение", – пишет The Guardian.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу Аракчи заявил, что Иран якобы не останавливал сотрудничества с МАГАТЭ, а это сотрудничество якобы "приобрело новую форму". Он также назвал свою страну "добросовестным" членом Договора о нераспространении ядерного оружия".

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху со своей стороны заявил, что Тегеран может применить ядерную бомбу и уничтожить Израиль. По его словам, Иран стремительно вооружается обогащенным ураном после падения "Хезболлы" и распада стран оси.

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