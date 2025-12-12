Таиланд и Камбоджа согласились на прекращение огня, – Трамп

Президента США Дональд Трамп снова "завершил" войну между Таиландом и Камбоджей. Он заявил, что лидеры обеих стран согласились на прекращение огня и возвращение к мирному соглашению.

Видео дня

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social. Он сообщил о разговоре с лидерами Таиланда и Камбоджи, назвав его "очень хорошим".

По его словам, премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул и премьер-министр Камбоджи Хун Манетом договорились прекратить боевые действия вечером 12 декабря.

"Сегодня утром я имел очень хороший разговор с премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом и премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом относительно очень досадного возобновления их длительной войны. Они договорились прекратить все обстрелы с сегодняшнего вечера и вернуться к первоначальному мирному соглашению, заключенному со мной и ими с помощью премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима", – написал глава Белого дома.

Трамп описал инцидент, из-за которого, по его мнению, боевые действия между странами возобновились. По его словам, это произошло из-за бомбы, установленной на обочине дороги, которая убила и ранила многих тайских солдат. На что Таиланд очень решительно ответил.

"Обе страны готовы к миру и продолжению торговли с Соединёнными Штатами Америки. Для меня честь сотрудничать с Анутином и Хуном в решении того, что могло бы перерасти в большую войну между двумя прекрасными и процветающими странами. Я также хотел бы поблагодарить премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима за его помощь в этом очень важном деле", – написал Трамп.

Что предшествовало

8 декабря армия Таиланда на танках и бронетранспортерах пересекла границу и вторглась в Камбоджу. Тайцы захватили два населенных пункта, среди которых камбоджийское село Прей Чан, которое имеет важное значение для контроля подходов к Пойпету – ключевого пограничного логистического узла.

В Минобороны Таиланда заявили, что это ответ на провокацию со стороны армии Камбоджи.

С этого дня вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей возобновились.

9 декабря государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Таиланд и Камбоджа должны срочно прекратить боевые действия. Он отметил, что США требуют от обеих сторон прекратить бои и вернуться к выполнению мирного соглашения, которое было заключено между ними при посредничестве Соединенных Штатов.

Однако, в Таиланде "забыли", что президент США Дональд Трамп "прекратил войну". Премьер-министр Анутин Чарнвиракул заявил, что Камбоджа должна выполнить все требования Таиланда, и только тогда боевые действия будут прекращены.

Когда же ему журналисты напомнили о мирном соглашении, которое он и лидер Камбоджи подписали в Малайзии вместе с президентом США Дональдом Трампом, Чарнвиракул ответил: "Я уже этого не помню".

Как сообщал OBOZ.UA:

Новый этап эскалации между Таиландом и Камбоджей начался 24 июля, когда на спорной приграничной территории произошли вооруженные столкновения. На следующий день Таиланд обвинил Камбоджу в нападениях на гражданское население, а Камбоджа – Таиланд в применении кассетных боеприпасов.

26 июля, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтамом Вечаячаем. По словам Трампа, обе стороны выразили готовность прекратить огонь и начать переговоры о мире.

27 июля Камбоджа и Таиланд заявили о готовности договориться. На следующий день они провели переговоры в Малайзии и заключили соглашение о прекращении огня.

Однако, несмотря на соглашение,столкновения на границе между странами продолжились. На следующий день после подписания документа военные Таиланда заявили, что камбоджийские силы совершили вооруженные атаки на несколько приграничных районов, что стало "умышленным нарушением соглашения и попыткой подорвать доверие".

7 августа Таиланд и Камбоджа официально подписали новое соглашение о прекращении огня, которое предусматривало ряд конкретных шагов по деэскалации конфликта вдоль общей границы. Подписание состоялось в присутствии международных наблюдателей из Китая, США и Малайзии.

В октябре 2025 года, при посредничестве Дональда Трампа стороны подписали декларацию, в которой обязались остановить все военные действия и установить добрососедские отношения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!