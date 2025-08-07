Таиланд и Камбоджа подписали новое соглашение о прекращении огня: что о нем известно

Таиланд и Камбоджа официально подписали новое соглашение о прекращении огня, предусматривающее ряд конкретных шагов по деэскалации конфликта вдоль общей границы. Документ стал результатом трехдневных интенсивных переговоров в рамках специального заседания Генерального пограничного комитета (GBC), которое состоялось в Куала-Лумпуре.

Видео дня

Об этом пишет Bangkok Post. Новое соглашение содержит 13 пунктов и стало логическим продолжением предыдущего семипунктного меморандума, который обсуждался на региональном военном уровне. Среди ключевых положений:

полное и безусловное прекращение огня;

защита гражданского населения;

запрет на переброску войск и развертывание подкреплений;

помощь перемещенным лицам в возвращении домой;

создание двусторонней группы быстрой координации из четырех представителей от каждой стороны для обеспечения постоянной связи и немедленного разрешения конфликта;

обязательство воздерживаться от любых провокаций, нарушений соглашений или территориальных вторжений.

Документ подписали заместитель министра обороны Таиланда генерал Наттафон Наркфанит и его камбоджийский коллега генерал Теа Сейха. Подписание состоялось в присутствии международных наблюдателей из Китая, США и Малайзии, последняя сейчас председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и выступила посредником в переговорах.

Генерал Наттафон подчеркнул, что подписание документа – это не просто декларация намерений, а реальный шаг к миру: "Таиланд и Камбоджа – соседи с общей границей, которая может отдаляться друг от друга... урегулирование позволит нашим людям вернуться к мирной жизни".

Камбоджийская сторона также выразила удовлетворение результатами переговоров, подчеркнув необходимость продолжения диалога для окончательного решения пограничных вопросов.

Что предшествовало подписанию соглашения

Напряжение между двумя государствами вновь возросло после недавнего пятидневного вооруженного конфликта, в результате которого погибли по меньшей мере 43 человека, а более 300 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Это стало самым масштабным обострением за более чем десять лет. Предыдущие попытки дипломатического урегулирования, в частности с участием Китая и Малайзии, не дали быстрых результатов.

Окончательно убедить стороны сесть за стол переговоров помогло предупреждение от президента США Дональда Трампа, что обещания продолжить торговые переговоры с Вашингтоном будут заморожены без установления мира.

Отдельную роль в достижении договоренности сыграла Малайзия, которая обеспечила нейтральное посредничество. Механизм наблюдения за соблюдением соглашения возложен на военных атташе стран-членов АСЕАН, которые будут мониторить ситуацию по обе стороны границы. При этом иностранные представители не будут пересекать линию разграничения, оставаясь на территориях своих стран.

"В Таиланде и Камбодже будет наблюдатель в составе военных атташе АСЕАН во главе с Малайзией", — сказал генерал Наттафон журналистам на пресс-конференции после встречи, добавив, что иностранные инспекторы, базирующиеся в любой из стран, не будут пересекать границу.

Согласно договоренностям, следующие встречи сторон запланированы через две недели и через месяц. Это позволит оценить выполнение пунктов соглашения и, при необходимости, скорректировать механизмы сотрудничества.

Как сообщал OBOZ.UA, новый этап эскалации между Таиландом и Камбоджей начался 24 июля, когда на спорной приграничной территории произошли вооруженные столкновения. На следующий день Таиланд обвинил Камбоджу в нападениях на гражданское население, а Камбоджа – Таиланд в применении кассетных боеприпасов.

28 июля стороны объявили о прекращении огня. Соглашение было достигнуто на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, который пригрозил заморозить торговые договоренности с обеими странами, если боевые действия не остановятся.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа России от заключения мирного соглашения с Украиной Соединенные Штаты введут вторичные санкции против Москвы. Официальный срок для достижения перемирия он планирует объявить в ближайшее время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!