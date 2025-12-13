Зеленский ввел санкции против теневого флота России: речь идет о 656 морских судах

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против 656 морских судов из теневого флота. Россия использовала эти суда для обхода санкций Европейского Союза, G7 и других государств.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении на сайте президента. Это самый большой санкционный пакет, который когда-либо применяли к теневому флоту России.

Благодаря теневому флоту Россия экспортирует нефть, нефтепродукты и сжиженный газ. Владельцы и экипажи кораблей выключали Автоматическую идентификационную систему и использовали схемы, скрывающие право собственности и происхождение груза.

Подсанкционные суда ходили под флагами более 50 стран, чаще всего – Гамбии, Сьерра-Леоне, Панамы и Камеруна. Украина передаст всю соответствующую информацию в эти государства и будет работать с ними ради прекращения выдачи лицензий.

Кроме того, Украина будет работать с партнерами над синхронизацией этих санкций в их юрисдикциях. В то же время значительная часть судов уже находится под санкциями США, Великобритании, Евросоюза, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Также Украина продолжит координировать свои усилия с партнерами для того, чтобы был полный запрет предоставлять морские услуги судам, которые задействованы в экспорте российских энергоносителей.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за украинских атак российским компаниям приходится больше платить и за танкеры, и за страховки. Это происходит на фоне и без того напряженной ситуации на танкерном рынке, где "в море находится беспрецедентное количество нефти".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!