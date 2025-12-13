Европа, разумеется, на Трампа за откровенное и демонстративное всевозможное пренебрежение предсказуемо обижается.

Видео дня

Однако же как он должен к ней, DEIбанутой, относиться, коль она практически стала огромной вотчиной столь же "социально-цветной" Демократической партии США?!

Если для подавляющего большинства европейских стран в разгар войны их помощь Украине - причем не только военная, а любая - не достигает и 0.1-0,2-0,3 процента от ВВП?!

Если даже на собственную оборону не расходуются и сейчас хотя бы сакральные 5 процентов?!

И это - когда в Европе не просто полыхает война, но и существует реальная угроза противостояния стран НАТО России!

Причем, к примеру, у польского Сикорского даже эти еще не достигнутые 5 процентов уже ассоциируются с мученическим "поеданием травы";

его страна горячо беспокоится о защите фермеров от украинцев;

да еще и постоянно на разных уровнях весьма недальновидно требует компенсаций/репараций от Германии за Вторую мировую, будто и не получила от нее весь свой запад, да и не только запад, -

хотя когда Варшаву ожидают мордорские прилеты и танки, никто не знает.

В ЕС все определяет Венгрия, каковая и так уже Трампова

(а Бельгия, никому в Европе не веря, трясётся за русские деньги);

в Великобритании лишь за время войны в Украине уже четвертый премьер;

в Германии правящая коалиция разваливается на глазах;

Франция, где белых и без того уже не сильно много, конкурирует с Трампом за влияние на Китай;

Италия почти ничего давно не решает -

ну и как Трампу вот такую Европу (ни на что не способную, кроме как [ради своей защиты] тупо подстрекать несчастную Украину к продолжению войны!) вообще воспринимать???

Вот у него и происходит определенная переориентация на Азию (если уж даже Макрону она интереснее!): КНР - не Франции ж отдавать; заодно - на "прикитайский" мордор; Индию; Японию, ибо именно с ними ему гораздо важнее общаться, выстраивая под руководством своего "Нового Света" настоящий НОВЫЙ МИР вместо устаревшего пребывания в какой-то там полуимпотентной (но отнюдь не important!) G7…