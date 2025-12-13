Кого из украинцев мобилизуют в январе 2026 года: названы все категории

В Верховной Раде Украины действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию продлили до 3 февраля следующего года. К тому времени будут действовать уже привычные общие правила призыва.

Видео дня

Получить повестку и стать в ряды украинского войска могут военнообязанные граждане призывного возраста – в случае, если они не имеют оснований для отсрочки или бронирования от мобилизации. OBOZ.UA напоминает, кого сейчас могут мобилизовать.

Какие категории граждан могут быть мобилизованы в январе

Наверное, самой массовой категорией остаются мужчины в возрасте от 25 до 60 лет,не имеющие боевого опыта. Если у гражданина этой возрастной категории нет права на отсрочку или бронь, а состояние здоровья позволяет нести военную службу – он может получить повестку от ТЦК и СП.

Если военнообязанный гражданин проходил ранее службу, находится в резерве или имеет офицерское звание – возрастные рамки расширяются, охватывая мужчин от 18 до 60 лет. Представители этой категории могут быть мобилизованы в первую очередь – при условии, если ВВК признает их годными.

Мобилизовать могут также тех граждан, которые ранее были списаны по состоянию здоровья. Это происходит в случаях, если те, кто ранее получал заключение о "непригодности", но при повторном обследовании получили противоположный "вердикт".

Законодательство до сих пор содержит определение "ограниченно годные" – и представители этой категории также могут быть мобилизованы. Правда, только в случае, если комиссия признает, что при тех или иных условиях лицо может нести военную службу. Таких людей могут призвать, например, в тыловые подразделения.

Если гражданин уже встретил 18-летие, но ему еще не исполнилось 24 года – мобилизовать его могут только в случае, если он имеет статус военнообязанного и, например, отслужил срочную службу. Для всех остальных мобилизация возможна либо по достижении 25-летнего возраста, либо по собственному желанию – в рамках контракта "18-24" с Минобороны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кого не могут мобилизовать в 2026 году. В первую очередь призыву не подлежат военнообязанные украинцы, которых военно-врачебная комиссия признала непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Также мобилизации не подлежат лица с инвалидностью I, II или III групп.

Также не могут мобилизовать украинцев, которые имеют законные причины для освобождения или отсрочки – и в законодательстве прописан четкий перечень таких причин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!