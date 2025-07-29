Столкновения продолжаются, несмотря на соглашение о прекращении огня: Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении перемирия

Военные Таиланда заявили, что столкновения на границе с Камбоджей продолжаются. Это происходит после того, как после переговоров в Малайзии 28 июля, было заключено соглашение о прекращении огня.

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По словам представителя армии Таиланда Винтая Сувари, камбоджийские силы совершили вооруженные атаки на несколько приграничных районов, что стало "умышленным нарушением соглашения и попыткой подорвать доверие". Военные сообщили, что ответили в рамках самообороны. Об этом пишут AFP и Al Jazeera.

"На момент вступления в силу соглашения тайская сторона обнаружила, что камбоджийские войска совершили вооруженные нападения на несколько районов на территории Таиланда. Это является преднамеренным нарушением соглашения и явной попыткой подорвать взаимное доверие", – сказал Сувари.

Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай заявил, что ситуация остается спокойной, несмотря на отдельные сообщения о нарушениях. Он поддерживает связь с министром обороны Камбоджи, а 29 июля утром должны были состояться переговоры между командованием двух армий.

"Нет никакой эскалации. Сейчас ситуация спокойная", — сказал он.

Представитель Министерства нацобороны Камбоджи Мали Сочеата в ответ заявил, что после подписания соглашения боевых действий на границе не было.

Что предшествовало

Новый этап эскалации между Таиландом и Камбоджей начался 24 июля, когда на спорной приграничной территории произошли вооруженные столкновения. На следующий день Таиланд обвинил Камбоджу в нападениях на гражданское население, а Камбоджа – Таиланд в применении кассетных боеприпасов.

Перед этим тайские власти отозвали посла из Пномпеня и объявили о высылке камбоджийского дипломата, обвинив соседнюю страну в подрыве тайского военного на мине. Пномпень эти обвинения отрицает.

Камбоджа обратилась в Совет безопасности ООН с призывом осудить "неспровоцированную агрессию" Таиланда. Таиланд, в свою очередь, отверг посредничество США, Китая и Малайзии, настаивая на разрешении конфликта путем прямых переговоров.

28 июля стороны объявили о прекращении огня. Соглашение было достигнуто на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, который пригрозил заморозить торговые договоренности с обеими странами, если боевые действия не остановятся.

Хотя отношения между этими странами Юго-Восточной Азии оставались в целом стабильными после конфликта 2011 года, когда погибли десятки людей, давние споры из-за демаркации границ периодически вспыхивают. Корни конфликта уходят во времена французского колониального господства. Споры о территориальной принадлежности участков вблизи границы сохраняются до сих пор. Камбоджа уже обратилась в Международный суд ООН, тогда как Таиланд отказывается признавать его юрисдикцию в этом вопросе.

Значительная часть современных пограничных споров между соседями вытекает из различных карт, основанных на тексте франко-сиамских договоров начала 1900-х годов, которые определяли границы между Таиландом и Камбоджей, которая тогда была частью Французского Индокитая.

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