Камбоджа и Таиланд заявили о готовности договориться о прекращении огня: что стало причиной

Лидеры Таиланда и Камбоджи в понедельник, 28 июля, в Малайзии проведут переговоры о прекращении боевых действий. Вследствие столкновений на границе погибли по меньшей мере 34 человека, а более 168 тыс. человек стали беженцами.

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Как в воскресенье, 27 июля, сообщил представитель канцелярии премьер-министра Таиланда Джираю Хуансап, Таиланд и Камбоджа согласились начать переговоры в Малайзии для завершения конфликта, передает Associated Press.

По его словам, и. о. премьера Пхумтам Вечаячай прибудет на встречу в понедельник в ответ на приглашение премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима "для обсуждения мирных усилий в регионе".

Чиновник также сообщил, что премьер Камбоджи Хум Манет также будет присутствовать на переговорах, хотя камбоджийская сторона пока не подтвердила эту информацию.

Он добавил, что Анвар действует в качестве председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которую ежегодно поочередно занимают 10 членов Ассоциации.

Премьер Камбоджи Хун Манет заявил ранее в воскресенье, что его страна согласилась на "немедленное и безоговорочное прекращение огня". По его словам, президент США Дональд Трамп сообщил ему, что Таиланд также согласился прекратить атаки после разговора президента США с Пхумтамом Вечаячаем.

Хун Манет заявил, что поручил своему заместителю, министру иностранных дел Праку Сокхону координировать дальнейшие шаги с госсекретарем США Марко Рубио и напрямую взаимодействовать с министром иностранных дел Таиланда для реализации режима прекращения огня.

Пхумтам в свою очередь поблагодарил Трампа и заявил, что Таиланд в принципе согласен на прекращение огня, но подчеркнул необходимость "искренних намерений" со стороны Камбоджи, сообщило МИД Таиланда.

Пхумтам призвал к скорейшим двусторонним переговорам для обсуждения конкретных шагов к мирному урегулированию конфликта, говорится в заявлении.

Что предшествовало

Таиланд и Камбоджа согласились начать переговоры после того, как президент США Дональд Трамп потребовал положить конец боевым действиям, который длится уже четвертый день.

27 июля он в Truth Social сообщил, что переговорил с лидерами Таиланда и Камбоджи и заявил, что не будет заключать торговые соглашения ни с одной из этих стран, если военные действия продолжатся. Позже он заявил, что обе стороны согласились встретиться для переговоров о прекращении огня.

Как сообщал OBOZ.UA, бои вспыхнули в четверг, 24 июля, после того, как вследствие взрыва мины на границе были ранены пять солдат Таиланда. Обе стороны обвинили друг друга в развязывании столкновений. Обе страны отозвали своих послов; Таиланд закрыл пограничные переходы с Камбоджей.

Бангкок применил авиацию против военных целей Камбоджи вдоль спорной границы. Камбоджа в свою очередь пообещала "решительный ответ". Из-за столкновений обе страны были вынуждены эвакуировать более 100 тыс. человек из опасных зон.

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